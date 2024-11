Il Comune di Udine ha intrapreso un progetto ambizioso: la riqualificazione dell’Ex Cinema Odeon. Per realizzare questo sogno, l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Felice De Toni ha stretto una partnership con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, un’istituzione culturale di rilievo nazionale e internazionale.

Un legame con le eccellenze europee

“Fondazione Giangiacomo Feltrinelli è un’istituzione nel campo della ricerca culturale italiana, capace di tessere importanti reti europee,” ha dichiarato il sindaco De Toni. L’obiettivo è trasformare l’Odeon in un polo culturale di avanguardia, sul modello di città come Milano e Amsterdam, capaci di integrare musica, arti figurative e cultura in un ecosistema unico.

Un progetto di respiro internazionale

La Fondazione Feltrinelli, che a Milano gestisce un moderno spazio culturale multifunzionale, avrà il compito di sviluppare un piano che risponda alle esigenze del territorio di Udine. Nei prossimi mesi, il progetto sarà affinato attraverso sopralluoghi e incontri con la comunità locale, creando una sinergia tra le ambizioni della città e le competenze della fondazione.

Focus sui giovani e sulle associazioni locali

Un elemento centrale del progetto è il coinvolgimento della fascia d’età under 30 e delle realtà associative del territorio. L’amministrazione punta a creare un’offerta culturale che non solo arricchisca il tessuto sociale, ma che renda Udine un laboratorio di innovazione culturale e sociale.

Un’opportunità per tutta la città

“Avere al fianco un partner come la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli rappresenta un’opportunità unica,” sottolinea l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. Questa collaborazione potrebbe trasformare Udine in un modello di rigenerazione urbana e culturale, capace di ispirare anche altre città del Friuli-Venezia Giulia.

Uno sguardo verso il futuro

Massimiliano Tarantino, Direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ha ribadito l’importanza di questo progetto: “Siamo convinti che un polo culturale contemporaneo possa creare aggregazione e immaginare il futuro, valorizzando le peculiarità del territorio.” La collaborazione non si limiterà a ripensare l’Odeon, ma getterà le basi per una rinascita culturale ed economica dell’intera area.

Con questa partnership, Udine si prepara a riscoprire il suo passato e a costruire un futuro culturale vibrante, rendendo l’Ex Cinema Odeon un punto di riferimento non solo locale, ma anche europeo.

