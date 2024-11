Anche con Pesaro, l’APU vince di “rincorsa”

UDINE – L’Old Wild West Udine coglie la sua quarta vittoria consecutiva sconfiggendo per 83 a 72 la Carpegna Prosciutto Pesaro nel turno infrasettimanale valevole per la 9a giornata di campionato.

Come nel precedente match casalingo contro Milano, la vittoria degli uomini di coach Vertemati è arrivata nel finale, dopo che a lungo i padroni di casa erano stati ad inseguire nel punteggio e sembravano in difficoltà.

I primi due quarti “abbondanti” di gioco hanno, infatti, visto meglio sul campo i giocatori della gloriosa Victoria Libertas Pesaro, andati avanti fino al massimo vantaggio di +15 (35-50), confezionato ad inizio terzo quarto. Gli ospiti, che hanno messo in mostra l’estro della guardia Ahmad (29 punti e ben 8 falli subiti) e la versatilità dell’ala King (20 punti e 10 rimbalzi), hanno però, sin da subito, perso la lotta a rimbalzo, nonostante Udine fosse priva del centro Pini, in panchina per onor di firma.

Il predominio al rimbalzo, in particolare con uno spettacolare Johnson (per lui 17 carambole, oltre a 25 punti segnati), e l’accensione, dalla metà del terzo quarto, di un ritrovato Ambrosin (13 punti, 6 rimbalzi e ben 3 palle recuperate per lui) che ha dato brio alla manovra offensiva e difeso forte sul playmaker avversario Imbrò, hanno permesso il ritorno in grande stile dei bianconeri che, nell’ultimo quarto, hanno fatto registrare un parziale di 27 a 9 loro favore che ha ribaltato le sorti dell’incontro.

La vittoria sui marchigiani conferma l’APU al secondo posto in classifica, in coabitazione con Cividale, Cantù e Rieti. I bianconeri sono ora attesi da un’altra trasferta impegnativa che li vedrà scendere in campo contro un’altra retrocessa dalla serie A quale la Valtur Brindisi.

Apu Old Wild West Udine – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 83-72 (16-18, 32-41; 56-63)

Apu Old Wild West Udine: Xavier Johnson 25 (9/16, 0/0), Anthony Hickey 13 (3/8, 2/6), Lorenzo Ambrosin 13 (2/4, 2/5), Mirza Alibegovic 8 (1/3, 2/9), Matteo Da ros 7 (0/1, 2/6), Francesco Stefanelli 6 (0/0, 2/5), Lorenzo Caroti 5 (0/0, 1/7), Iris Ikangi 4 (0/1, 1/3), Davide Bruttini 2 (0/1, 0/0), Giovanni Pini n.e., Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Khalil Ahmad 29 (3/5, 4/11), V.j. King 20 (5/7, 2/5), Quirino De laurentiis 7 (2/2, 1/1), Matteo Imbro’ 7 (2/6, 1/8), Lorenzo Bucarelli 5 (1/3, 1/5), Eric Lombardi 4 (1/2, 0/2), Octavio Maretto 0 (0/1, 0/1), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/1), Simone Zanotti 0 (0/0, 0/0), Francesco Stazi n.e.. All. Leika.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook