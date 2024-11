Una Old Wild West Udine da applausi stende Verona

VERONA – Nell’anticipo della 13a giornata di campionato, l’Old Wild West Udine fa nera la Scaligera Verona mettendola K.O. a domicilio con il risultato di 92 a 64.

Ancora senza la guardia Stefanelli, ma con di nuovo tra i ranghi il lungo Pini, la formazione friulana ha disputato un incontro ai limiti della perfezione, con una difesa attenta ed ottimamente preparata da coach Vertemati che ha annullato il temuto Pullen e l’ex Esposito e, in generale, impedito ai padroni di casa di correre e di arrivare a tiri aperti. Vero che tra i padroni di casa mancava l’ex Penna, ma le difficoltà dei giallo-blu sono state messe in risalto soprattutto dalla prestazione degli ospiti.

In attacco, la palla è circolata velocemente tra i bianconeri che, quando si possono esprimere in velocità, possono mettere in difficoltà chiunque. Udine ha trovato inizialmente i canestri di un precisissimo Hickey, autore di 11 dei primi 14 punti del ‘APU, che ha provocato il +10 per gli ospiti dopo solo 4’ di gioco (4-14). Successivamente è subentrato un indiavolato Alibegovic che ha buttato dentro tutto quello che passava tra le sue mani (30 punti, con 7/10 da tre, alla fine) ed è scesa la notte sui padroni di casa.

Contrariamente a quanto avvenuto in casa con Forlì, capace di finire il match con i bianconeri a -9 dopo essere stata sotto anche di 26 punti, questa volta i friulani hanno mantenuto il piede sull’acceleratore fino alla fine, mantenendo un ampio vantaggio finale. Ad impreziosire lo scout anche il giovane Agostini, subentrato nel finale, autore di 5 punti con percorso netto al tiro.

Ora i bianconeri avranno una decina di giorni per preparare la sfida di domenica prossima, quando al Carnera arriverà la Juvi Cremona.

Tezenis Verona – Apu Old Wild West Udine 64-92 (12-23, 27-48; 47-76)

Tezenis Verona: Ethan Esposito 14 (5/10, 1/1), Jacob Pullen 14 (3/7, 2/3), Jalen Cannon 10 (5/5, 0/1), Vittorio Bartoli 9 (3/4, 0/2), Liam Udom 7 (2/3, 1/2), Leonardo Faggian 6 (3/7, 0/2), Mattia Palumbo 4 (2/8, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke n.e., Theo Airhienbuwa n.e.. All. Ramagli.

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 30 (3/5, 7/10), Anthony Hickey 20 (7/8, 2/5), Xavier Johnson 11 (4/6, 0/3), Iris Ikangi 8 (0/0, 2/2), Matteo Da ros 7 (0/1, 2/5), Lorenzo Ambrosin 5 (0/1, 1/2), Matteo Agostini 5 (1/1, 1/1), Davide Bruttini 4 (2/4, 0/0), Lorenzo Caroti 2 (1/2, 0/4), Giovanni Pini 0 (0/1, 0/0). All. Vertemati.

