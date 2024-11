PNRR e tecnologia: il Comune di Udine punta sull’AI per l’urbanistica

Il Comune di Udine si pone al centro della rivoluzione tecnologica applicata alla Pubblica Amministrazione, con un progetto pilota che unisce intelligenza artificiale (AI), digitalizzazione e sostenibilità. Questa innovazione è stata presentata dall’Assessore all’Urbanistica Andrea Zini durante l’Assemblea Nazionale dell’ANCI, tenutasi presso il Lingotto Fiere di Torino.

L’intervento dell’Assessore Zini: efficienza e precisione con l’AI

All’interno del panel “Intelligenza artificiale e Pubblica amministrazione: casi d’uso innovativi a confronto”, Andrea Zini ha illustrato come le moderne tecnologie possano trasformare radicalmente la gestione dei dati catastali nell’edilizia privata. “Grazie all’AI, stiamo rivoluzionando i processi, aumentando precisione ed efficienza”, ha dichiarato l’Assessore.

Concretamente, il progetto sfrutta algoritmi avanzati per analizzare automaticamente immagini e mappe catastali, permettendo di identificare confini, spazi interni e caratteristiche edilizie con una precisione mai raggiunta dal lavoro manuale.

PNRR e Università di Udine: una collaborazione strategica

Il progetto è finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e vede la collaborazione dell’Università di Udine, che si occupa dello sviluppo delle applicazioni di riconoscimento delle immagini. L’obiettivo è duplice: da un lato, la digitalizzazione dell’intero archivio edilizio del Comune; dall’altro, l’automazione dei processi per il rilascio dei certificati.

I vantaggi: meno errori, più efficienza

L’Assessore Zini ha sottolineato che l’utilizzo dell’AI non solo snellisce i processi amministrativi, ma consente anche di ridurre gli errori umani, aumentando così l’efficienza complessiva del sistema. “Nel lungo periodo, questi strumenti porteranno a un deciso incremento dell’efficienza amministrativa, a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente”, ha spiegato Zini.

Un modello per il futuro della Pubblica Amministrazione

L’esperienza del Comune di Udine si pone come esempio per altri Comuni italiani, dimostrando come la tecnologia possa diventare un alleato fondamentale nella gestione pubblica. Digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza sono le parole chiave di un approccio che guarda al futuro, promuovendo un’amministrazione più vicina alle esigenze della cittadinanza.

Udine protagonista della transizione digitale

Grazie a questo progetto pilota, Udine conferma il proprio ruolo di protagonista nella transizione digitale della Pubblica Amministrazione. L’intervento dell’Assessore Zini ha acceso i riflettori su un’innovazione che, se adottata su scala nazionale, potrebbe trasformare profondamente il panorama amministrativo italiano.

