Le storiche porte di Udine si accendono per il Natale

Con l’arrivo del Natale, Udine si trasforma in un luogo incantato, arricchendo la sua atmosfera festiva con l’illuminazione di tre delle sue porte storiche più iconiche: Porta Villalta, Porta Aquileia e Porta Manin. Questo progetto, frutto della collaborazione tra il Comune e diverse realtà locali, unisce tradizione, storia e spirito di comunità, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica che celebra il patrimonio culturale della città.

Bluenergy Group illumina Porta Villalta

La Torre di Porta Villalta, una delle più antiche e suggestive della città, torna a brillare grazie a Bluenergy Group. L’azienda, fedele alla tradizione, ha voluto contribuire a rendere Udine ancora più magica, regalando un tocco di luce che esalta la bellezza storica della torre. Questo gesto sottolinea l’importanza di coinvolgere il territorio per diffondere l’atmosfera natalizia in ogni angolo della città.

Porta Aquileia splende con Arriva Udine

La storica Torre di Porta Aquileia risplende grazie al supporto di Arriva Udine, azienda leader nel trasporto pubblico locale. L’iniziativa non solo valorizza la storia della città, ma rappresenta anche un impegno verso la promozione turistica e culturale. Arriva Udine dimostra così l’importanza di una cooperazione che arricchisce la comunità, creando un momento di bellezza condivisa.

Porta Manin e CrediFriuli: un legame indissolubile

A completare il suggestivo percorso luminoso c’è la Torre di Porta Manin, che si accende grazie al sostegno di CrediFriuli. La banca, da sempre vicina al territorio, ha voluto celebrare il Natale sottolineando il legame tra tradizione e innovazione. L’illuminazione della torre non è solo un omaggio alla storia locale, ma anche un simbolo di appartenenza e comunità.

Venanzi: “Udine cuore del Natale a nord-est”

Per il vicesindaco Alessandro Venanzi, l’iniziativa è molto più di una semplice decorazione natalizia. «L’illuminazione delle porte storiche rappresenta un segno di unità e di valorizzazione della nostra città. Grazie a collaborazioni preziose come quelle con Bluenergy, Arriva Udine e CrediFriuli, stiamo regalando alla comunità un Natale speciale. Udine, con le sue luci e la sua storia, diventa sempre più un punto di riferimento per il Natale a nord-est.»

Venanzi ha inoltre sottolineato come l’atmosfera natalizia stia incrementando l’attrattiva turistica della città, contribuendo così allo sviluppo economico del territorio.

Un Natale indimenticabile per cittadini e turisti

Le nuove installazioni luminose aggiungono un ulteriore tassello al fascino natalizio di Udine. Questo Natale, la città invita tutti a riscoprire la bellezza senza tempo dei suoi simboli storici, in un percorso che unisce passato e presente, tradizione e innovazione.

Udine si conferma così una meta imperdibile per chi desidera vivere un Natale di emozioni, cultura e bellezza autentica.