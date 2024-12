Anche Cremona si deve piegare alla legge del Carnera

UDINE – Una superlativa Old Wild West Udine supera autorevolmente anche la Ferraroni Cremona sconfiggendo i lombardi per 98-67 nella 14a giornata di campionato.

Partita mai in discussione al Carnera quella contro la formazione allenata dal bravo coach Bechi. I lombardi non sono una squadra da piani alti, ma neanche materasso, potendo contare su gente come Tortù (tiratore mortifero, ma in ombra a Udine), il playmaker Massone, il lungo Barbante ed un americano di talento come Brown. Eppure Alibegovic e compagni hanno messo le cose in chiaro già nel primo quarto, concluso sul +10 e, soprattutto, nella seconda frazione di gioco, in cui sono scappati sul +24, chiudendo di fatto anzitempo la contesa.

Già, Alibegovic. Il capitano, dopo il 30ello rifilato nel turno precedente a Verona, si è praticamente ripetuto con 26 punti messi a segno: una vera e propria sentenza, specialmente nel tiro dalla distanza (4/5). Anche per questo motivo si sta notando di meno l’assenza tra i friulani, ormai protratta da tre incontri, dell’infortunato Stefanelli che coach Vertemati spera di recuperare per il prossimo match.

La prestazione dei bianconeri è stata, comunque, e non a parole, assolutamente corale, con tutti i giocatori che hanno dato un apporto concreto per la vittoria dei padroni di casa, a cominciare da una difesa attenta e dinamica, che ormai in tanti vedono come il principale punto di forza di questa squadra.

Venerdì, con palla a due alzata alle 20.45, l’APU giocherà in anticipo, sempre al Carnera, contro la Sebastiani Rieti del grande ex Monaldi. La partita sancirà anche la prima esibizione stagionale dei bianconeri davanti alle telecamere di “mamma Rai” e la squadra del presidente Pedone farà di tutto per continuare a fare bella figura. C’è, infatti, un secondo posto in classifica da difendere, a soli due punti dalla capolista Rimini e in coabitazione con la sorprendente Cividale.

Apu Old Wild West Udine – Ferraroni Juvi Cremona 98-67 (24-14, 47-23, 68-41)

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 26 (4/7, 4/5), Xavier Johnson 20 (7/11, 1/2), Matteo Da ros 11 (5/6, 0/3), Giovanni Pini 10 (5/6, 0/0), Davide Bruttini 9 (4/4, 0/0), Lorenzo Ambrosin 8 (1/1, 2/7), Iris Ikangi 7 (0/2, 2/3), Anthony Hickey 5 (1/4, 1/3), Lorenzo Caroti 2 (0/1, 0/1), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/1). All. Vertemati.

Ferraroni Juvi Cremona: Isiah Brown 20 (6/10, 2/5), Alessandro Morgillo 18 (9/12, 0/0), Lorenzo Tortu 7 (1/3, 1/1), Federico Massone 6 (3/9, 0/3), Yannick Giombini 5 (2/2, 0/0), Simone Barbante 4 (1/2, 0/0), Alfonso Zampogna 3 (0/0, 1/2), Eddy Polanco 2 (1/5, 0/1), Andrea La torre 2 (1/1, 0/3), Gianmarco Bertetti 0 (0/2, 0/6), Carmine Caporaso n.e., Francesco Bruni n.e.. All. Bechi.

