Telethon Udine celebra il grande successo della 26ª edizione

Sport, sole e solidarietà: queste le parole chiave della 26ª edizione della Staffetta Telethon 24x1h, che ha animato Udine lo scorso weekend. Con oltre 22mila partecipanti e 870 squadre iscritte, l’evento ha dimostrato ancora una volta come il Friuli-Venezia Giulia sappia unire passione per lo sport e impegno per la ricerca scientifica.

Un record di partecipazione e solidarietà

Il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, Mario Anzil, presente alla cerimonia di premiazione, ha sottolineato: “La generosità della nostra regione è straordinaria. Lo sport si conferma un veicolo potente per battere ogni record a sostegno della ricerca.”

Anche quest’anno, la Staffetta ha sostenuto la Fondazione Telethon nella sua missione: promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Tra i testimonial, il campione paralimpico di nuoto Antonio Fantin, fresco di una medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ha incarnato lo spirito dell’evento.

Gli “Ironman” della Staffetta

Tra i protagonisti spiccano i 25 “Ironman”, corridori che hanno affrontato l’intera staffetta da soli. Tra questi, Silvia Furlani, simbolo di tenacia e resilienza, affetta da sclerosi multipla. A completare questa impresa straordinaria anche Elsie Cargniel Bergamasco, che ha realizzato il maggior numero di giri, e Fabiano Faorlin, venuto dal Belgio in omaggio ai genitori friulani scomparsi.

Le squadre più numerose e i vincitori

In testa alla classifica per numero di giri si sono posizionati i Donatori di Campolongo Tapogliano con 195 giri, seguiti da Chei di Colugne Racing (193 giri) e dall’Asem Atletica Buja (185 giri).

Grande merito anche alle squadre più numerose: Carnia per Telethon, con ben 44 formazioni, seguita dall’Afds (36 squadre) e dall’Università di Udine, presente con 22 team in città e 3 da remoto.

Un abbraccio che supera i confini

La solidarietà non si è fermata ai confini regionali. Grazie all’applicazione dedicata, molti partecipanti hanno potuto correre da remoto, unendo simbolicamente il proprio impegno a quello dei presenti a Udine. Tra questi, anche un gruppo di anziani ospiti delle strutture del Gruppo Zaffiro, che hanno dimostrato come la solidarietà non abbia età.

Obiettivo: battere il record di donazioni

Il presidente del Comitato Udinese Staffette Telethon, Marco de Eccher, ha espresso fiducia nel superamento del record di donazioni dello scorso anno, fissato a 320mila euro. I fondi raccolti saranno interamente destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare, con la possibilità di contribuire ancora tramite bonifici nei prossimi giorni.

Un messaggio di speranza

La Staffetta Telethon Udine 2024 ha rappresentato un momento unico di unità, impegno e speranza. Una testimonianza della forza del Friuli-Venezia Giulia, che continua a distinguersi per la sua generosità senza confini. Non resta che attendere il conteggio finale delle donazioni, certi che anche quest’anno Udine abbia corso verso un futuro migliore.

