Serataccia per l’APU a Livorno

LIVORNO – Si interrompe a Livorno la striscia vincente dell’Old Wild West Udine che, contro i padroni di casa, torna in Friuli con sul groppone una sconfitta per 85 a 60.

I bianconeri, ancora una volta privi della guardia Stefanelli, non hanno approcciato bene la partita, subendo un parziale iniziale di 11-0 che ha galvanizzato da subito la formazione locale in cui l’ex Treviso e Trieste Banks, in odore di taglio, ha giganteggiato arrivando ai 29 punti personali di fine match.

Davvero troppi i giocatori bianconeri sottotono in Toscana, a cominciare dai due americani Hickey e Johnson che, ben marcati, non sono riusciti ad offrire il consueto apporto. Il tiro da tre, una delle armi principali dei ragazzi di Vertemati, non è stato poi d’aiuto per tentare una rimonta, come dimostrato dalla statistica nella specialità raccolta a fine partita (4 su 25, 16%).

Dall’altra parte, Livorno, entrata subito in fiducia, ha bombardato dalla distanza con grande precisione (15 su 24 da tre punti, 63%), in particolare con la coppia dei suoi americani. Il tiro più incredibile è arrivato, però, da un italiano: allo scadere della terza frazione di gioco, dopo un banale errore da sotto di Da Ros, il livornese Bargnesi ha scagliato il pallone, da appena fuori dalla propria area difensiva, che si è infilato incredibilmente nel canestro udinese al suono della sirena. Proprio un segno chiaro che, per Udine, non era giornata!

Una sconfitta netta che, come affermato nel post-gara da coach Vertemati, deve ricordare ai bianconeri che, se non si entra in campo con il giusto approccio e con tanta energia, si può andare incontro a pesanti scivolate, a dispetto della classifica delle squadre incontrate.

I bianconeri avranno già venerdì l’occasione per rifarsi: al Carnera, con inizio alle ore 20.30, arriverà, nell’anticipo televisivo della 16a giornata, la formazione di Rieti dell’ex Monaldi.

Libertas Livorno 1947 – Apu Old Wild West Udine 85-60 (21-8, 36-22, 64-45)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 29 (6/11, 5/7), Quinton Hooker 18 (4/7, 3/5), Andrea Bargnesi 9 (0/0, 3/4), Tommaso Fantoni 7 (3/5, 0/0), Gregorio Allinei 6 (0/3, 2/3), Francesco Fratto 5 (1/4, 1/2), Luca Tozzi 4 (2/3, 0/1), Dorin Buca 4 (2/5, 0/0), Ariel Filloy 3 (0/1, 1/2), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti n.e., Jacopo Baroni n.e.. All. Andreazza.

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 15 (4/7, 1/6), Anthony Hickey 11 (4/8, 1/4), Xavier Johnson 11 (2/8, 1/2), Lorenzo Ambrosin 10 (4/6, 0/4), Matteo Da ros 4 (1/2, 0/4), Lorenzo Caroti 4 (0/1, 1/5), Davide Bruttini 3 (1/3, 0/0), Iris Ikangi 2 (1/2, 0/0), Giovanni Pini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Giannino n.e.. All. Vertemati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook