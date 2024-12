La riapertura del Passo di Monte Croce Carnico è ormai alle porte. Dopo i lunghi lavori resi necessari dal grave evento franoso del dicembre 2023, è stato annunciato che dalla seconda metà di gennaio 2025 la strada tornerà ad essere percorribile, seppur inizialmente in modalità a senso unico alternato nei fine settimana. Una notizia attesa non solo dalla comunità locale, ma anche dagli operatori turistici e dalle istituzioni italiane e austriache, che hanno collaborato in modo sinergico per ripristinare la viabilità strategica della SS52 bis “Carnica”.

Un lungo percorso di ripristino

I lavori hanno preso avvio dopo una frana di notevoli dimensioni verificatasi a Paluzza, nelle vicinanze del Passo Monte Croce Carnico, lungo la SS52 bis “Carnica” gestita da Anas, parte del Gruppo FS Italiane. L’obiettivo è stato da subito ristabilire le condizioni minime di sicurezza stradale, operando un’importante messa in sicurezza del costone, compresa la demolizione di circa 500 metri cubi di roccia instabile, e successivamente l’installazione di barriere paramassi fondamentali per garantire la stabilità del versante.

Collaborazione Italia-Austria

La complessità dell’intervento ha richiesto un’imponente sinergia tra le istituzioni: da parte italiana, il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante hanno seguito da vicino i lavori, garantendo sostegno e monitoraggio. Sul versante austriaco, il governatore della Carinzia Peter Kaiser e il vicegovernatore Martin Gruber hanno fornito un supporto costante, sottolineando la necessità di riaprire un punto di transito cruciale per popolazione ed economia di entrambi i Paesi.

Riapertura graduale e controllata

L’apertura a senso unico alternato, prevista nei weekend a partire da metà gennaio, permetterà un accurato monitoraggio delle condizioni stradali e delle condizioni meteo, consentendo eventuali interventi correttivi in tempi rapidi. Questa soluzione temporanea punta a garantire la sicurezza degli utenti e a venire incontro alle esigenze degli operatori turistici, fortemente penalizzati dalla chiusura del passo durante la stagione invernale.

Le prossime fasi dei lavori

Con il completamento del primo stralcio, cofinanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, si sta predisponendo il terreno per la seconda fase degli interventi che porterà alla piena riapertura del Passo Monte Croce Carnico. L’obiettivo finale è assicurare una viabilità stabile e sicura, garantendo al territorio una connessione strategica con l’Austria, essenziale per lo sviluppo economico, turistico e culturale dell’intera area.

