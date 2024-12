Riqualificazione al Parco Ardito Desio: un luogo più sicuro e inclusivo

Con un investimento complessivo di 650 mila euro, il Parco Ardito Desio si prepara a una nuova era. Gli interventi hanno riguardato sia la messa in sicurezza della struttura esistente, con particolare attenzione ai criteri antisismici, sia la realizzazione di un moderno skatepark per gli appassionati degli sport a rotelle. La riqualificazione punta a trasformare il parco in un luogo di riferimento per giovani e famiglie.

Coperture rinnovate per maggiore sicurezza

Uno degli interventi principali ha riguardato la sostituzione delle coperture del parco, ormai obsolete. Sono stati adottati nuovi materiali e tecniche di costruzione per garantire protezione e sicurezza, adeguando l’infrastruttura ai criteri antisismici. Anche le strutture portanti sono state rinforzate, e sono state messe in sicurezza le grondaie e le lattonerie per prevenire infiltrazioni, sempre più frequenti con il cambiamento climatico.

L’assessora allo Sport e Impianti sportivi Chiara Dazzan ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “È fondamentale offrire ai cittadini spazi sicuri e moderni. Questo progetto è un passo avanti nella valorizzazione del nostro patrimonio urbano”.

Un nuovo skatepark progettato dagli skaters

Il cuore sportivo del progetto è senza dubbio il nuovo skatepark, realizzato con un investimento di 124 mila e 500 euro. Questo spazio è stato progettato ascoltando direttamente le esigenze degli skaters di Udine.

Grazie alla presenza di rampe e ringhiere omologate, il nuovo skatepark è adatto sia ai principianti che ai più esperti. L’obiettivo è creare un luogo di aggregazione sportiva che possa attirare appassionati anche da fuori regione. “Questo spazio è un esempio di come l’ascolto dei cittadini possa portare a progetti di successo”, ha dichiarato l’assessora Dazzan.

Una nuova arena all’aperto per eventi e spettacoli

Non solo sport: la riqualificazione del Parco Ardito Desio prevede anche la realizzazione di una nuova arena all’aperto. Questa struttura ospiterà eventi e spettacoli, diventando un punto di riferimento per giovani e famiglie del quartiere Villaggio del Sole. La progettazione di questo spazio si svilupperà nel corso del 2025 grazie a un finanziamento ottenuto tramite un bando regionale.

Inaugurazione con un evento musicale

Il parco verrà ufficialmente inaugurato il 4 gennaio con un evento musicale organizzato da Officine Giovani. L’evento vedrà protagoniste le band under 35 del Friuli-Venezia Giulia, selezionate attraverso un contest. Una festa per celebrare la rinascita del parco e il nuovo capitolo di uno spazio dedicato alla comunità giovanile.

Le parole dell’amministrazione

“L’opera che oggi portiamo a compimento è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato un rappresentante della giunta De Toni. “Il nostro obiettivo è rendere il Parco Ardito Desio un luogo non solo di ritrovo per i giovani del quartiere, ma anche un punto di riferimento per lo skate a livello regionale”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook