Trieste, interventi urgenti al Liceo Petrarca e stop a rischi da intonaco

TRIESTE – È stato effettuato un sopralluogo nel Liceo Classico e Linguistico Petrarca di via Tigor per garantire la messa in sicurezza degli ambienti scolastici. In seguito al distacco di una porzione di intonaco dal soffitto in un’aula, i tecnici incaricati, assieme ai funzionari dell’Ente di decentramento regionale (Edr) di Trieste, hanno verificato la tenuta degli intonaci e individuato i punti critici da ripristinare. L’intervento, supportato dagli assessori regionali Alessia Rosolen (Istruzione), Cristina Amirante (Infrastrutture) e Pierpaolo Roberti (Autonomie locali), conferma l’attenzione costante delle istituzioni per la sicurezza degli studenti.

Aule e corridoi: la situazione dopo i rilievi

Dalle ispezioni effettuate questa mattina, è emersa la necessità di intervenire nell’aula della classe 5^F e nel corridoio antistante, dove si è verificato il distacco dell’intonaco. Per contro, le altre aule e i corridoi privi di controsoffitti non hanno evidenziato problematiche di tenuta, consentendo così una rapida riapertura delle stesse per la didattica. Nelle aree coperte da controsoffitti, i rilievi sono programmati nei prossimi giorni, per completare un quadro di sicurezza generale dell’istituto.

Interventi mirati sulle scale interne

Particolare attenzione è stata dedicata al vano della scala principale, adiacente all’ingresso, e al vano della scala secondaria (monumentale). Nel primo caso, la scarnificazione degli intonaci e il successivo ripristino delle finiture garantiranno una maggiore sicurezza all’ingresso della scuola. Nel vano della scala secondaria, invece, saranno installate reti di protezione fissate a muro, un intervento temporaneo pensato per evitare ogni potenziale danno da caduta di materiale. In un secondo momento, a scuola vuota, tali reti potranno essere rimosse per ripristinare il decoro originario.

Sicurezza e decorum, obiettivi a lungo termine

L’intervento si pone come obiettivo primario quello di garantire un ambiente sicuro per studenti, docenti e personale scolastico. Nel frattempo, la pianificazione degli ulteriori lavori di manutenzione e messa in sicurezza procederà in modo da minimizzare l’impatto sull’attività didattica. La volontà è quella di offrire alla comunità scolastica un luogo di studio confortevole, ordinato e privo di rischi.

