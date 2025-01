Cambio alla guida dell’Ires Fvg: Pascolini succede a Canciani

Marco Pascolini è il nuovo presidente dell’Ires Fvg, succedendo a Maurizio Canciani, che lascia la guida dell’Istituto dopo oltre vent’anni di presidenza. La nomina è stata ufficializzata nel corso del Consiglio di amministrazione dello scorso 7 gennaio.

Canciani ha segnato profondamente la storia dell’Istituto, consolidandone il ruolo come riferimento per la ricerca socio-economica e la formazione professionale, non solo nel Friuli Venezia Giulia ma anche a livello nazionale.

Un lascito importante: l’eredità di Canciani

Durante il suo mandato, Maurizio Canciani ha guidato l’Ires Fvg attraverso importanti trasformazioni economiche e sociali, assicurando all’Istituto un ruolo di primo piano nel panorama regionale. La sua leadership ha permesso di affrontare con successo sfide significative, promuovendo lo sviluppo e la ricerca in ambiti fondamentali per la comunità locale.

L’impegno e la dedizione di Canciani sono stati riconosciuti da tutti i membri dell’Ires, che gli hanno rivolto un sentito ringraziamento per il contributo dato nel corso di due decenni di lavoro instancabile.

Marco Pascolini: continuità e innovazione

Il nuovo presidente, Marco Pascolini, non è un volto nuovo per l’Ires Fvg. Economista del lavoro e già vicepresidente dell’Istituto dal 2012, Pascolini vanta una lunga esperienza nel settore delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

«Raccolgo il testimone da Canciani, che ha rafforzato il ruolo dell’Ires sul territorio regionale con costanza e dedizione, » ha dichiarato Pascolini. «Il mio obiettivo è garantire che l’Istituto continui a essere un punto di riferimento per la formazione, la ricerca e l’innovazione, favorendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo per la comunità regionale.»

Le sfide per il futuro

Con il suo insediamento, Pascolini si prepara ad affrontare una serie di sfide cruciali per il territorio. Tra queste, spiccano le dinamiche demografiche, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e i cambiamenti legati ai modelli economici protezionistici.

Questi temi avranno ripercussioni significative sul Friuli-Venezia Giulia e richiederanno un approccio innovativo e lungimirante per assicurare la crescita economica e sociale della regione.

Un augurio per il futuro

L’intera comunità dell’Ires Fvg ha voluto esprimere il proprio sostegno a Marco Pascolini, augurandogli un percorso ricco di successi alla guida dell’Istituto. L’impegno e la visione del nuovo presidente saranno fondamentali per mantenere l’Ires al centro delle politiche di ricerca e formazione del territorio.

Con il cambio alla presidenza, l’Ires Fvg si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo saldo il legame con le radici costruite durante il lungo mandato di Maurizio Canciani.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook