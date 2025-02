L’Old Wild West supera lo scoglio Livorno

UDINE – Dopo gli antici della 27a giornata, Udine e Rimini continuano a braccetto a rimanere in testa alla classifica. I friulani, infatti, superano in casa per 82 a 74 la Libertas Livorno, mentre i Romagnoli passano per 80 a 73 in trasferta a Cividale del Friuli.

Al Carnera, i bianconeri faticano per guadagnarsi i due punti con i toscani che, all’andata, li avevano battuti per 85 a 60. Livorno si è confermata squadra difficile da passare in difesa ed abile a trovare soluzioni offensive; in Friuli si sono visti bei canestri non solo con le due talentose guardie Hooker e Banks (ex Trieste), ma anche con Nazareno Italiano, ex di turno, che ci teneva a fare bella figura davanti al suo vecchio pubblico e che ha concluso con 14 punti e 9 rimbalzi.

Dopo i primi due quarti in cui è stata a lungo ad inseguire gli ospiti scappati via fino a +8 (19-27), nella ripresa l’Old Wild West ha migliorato la guardia difensiva su Hooker (marcato da Ambrosin) e Banks (controllato da Ikangi) ed ha allungato sugli ospiti contando sulla presenza sotto le plance di un ottimo Johnson (il migliore tra i bianconeri con 19 punti e 9 rimbalzi) ed i canestri dalla distanza di un preciso Caroti (11 punti).

Nel finale, dopo che i padroni di casa erano arrivati a +11 (73-62), 7 punti consecutivi di uno sgusciante Banks hanno fatto vivere un finale thrilling agli spettatori del Carnera, ma i canestri da sotto di Johnson, servito abilmente da Alibegovic, e di Hickey in penetrazione hanno definitivamente chiuso la contesa a favore dei padroni di casa.

Domenica prossima, nuovo turno casalingo per i bianconeri che ospiteranno l’Assigeco Piacenza fanalino di coda, ma tutt’altro che rassegnata ad una retrocessione. Coach Vertemati si è appellato ai tifosi per riempire nuovamente il palasport e spingere avanti la squadra attraverso un campionato che non ammette momenti di rilassamento.

Apu Old Wild West Udine – Bi.Emme Service Libertas Livorno 82-74 (19-21, 41-40, 65-55)

Apu Old Wild West Udine: Xavier Johnson 19 (6/10, 0/2), Anthony Hickey 16 (5/9, 2/7), Mirza Alibegovic 12 (2/5, 2/5), Lorenzo Caroti 11 (2/4, 2/5), Matteo Da ros 8 (0/2, 2/4), Rei Pullazi 6 (1/5, 1/3), Simone Pepe 5 (1/1, 1/2), Lorenzo Ambrosin 3 (0/1, 1/2), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Iris Ikangi 0 (0/0, 0/2). All. Vertemati.

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 17 (3/5, 1/5), Nazzareno Italiano 14 (0/1, 3/5), Ariel Filloy 10 (0/2, 3/7), Quinton Hooker 9 (3/6, 1/5), Francesco Fratto 8 (2/2, 1/2), Luca Tozzi 7 (2/3, 1/3), Dorin Buca 5 (2/2, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/2, 0/2), Andrea Bargnesi 2 (1/2, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0). All. Andreazza.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook