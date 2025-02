Piacenza non riserva sorprese per l’APU

UDINE – Vince senza troppi patemi l’Old Wild West che, tra le mura amiche del Carnera, supera per 90 a 73 l’Assigeco Piacenza dopo essere rimasta avanti nel punteggio dal primo all’ultimo minuto di gioco. La classifica delle due squadre (Udine prima, Piacenza ultima) lasciava presagire un risultato di questo tipo, ma si sa che anche queste partite possono nascondere insidie importanti. Anche perché Piacenza non è una squadra materasso e prendere una partita del genere sotto gamba poteva risultare fatele per i bianconeri.

Dopo un primo quarto senza storia in cui Udine ha potuto disporre a piacimento degli ospiti (27-8 il parziale, con Ikangi e Johnson sugli scudi), gli emiliani hanno vinto entrambi i successivi due quarti recuperando quasi tutto lo svantaggio accumulato, nonostante le realizzazioni plurime di un indemoniato Alibegovic (65-59 ad inizio ultimo quarto). Nell’ultima frazione di gioco, i canestri di Pullazi, Caroti ed Hickey hanno definitivamente chiuso la contesa e dato i due punti in classifica a Udine che, in attesa del recupero del match della co-capolista Rimini (la cui partita è stata spostata a causa degli impegni con la sua nazionale del pivot Camara), è tornata solitaria a comandare la classifica.

Ora per l’APU si profila una coppia di partite ravvicinate e dall’alto coefficiente di difficoltà: mercoledì, per il turno infrasettimanale, i bianconeri scenderanno in campo a Rieti, mentre domenica, al Carnera, ospiteranno la formazione di Cantù. Un crocevia importante, da cercare di passare indenni, per rimanere nella posizione di vertice della classifica.

Apu Old Wild West Udine – UCC Assigeco Piacenza 90-73 (27-8, 48-32, 62-55)

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 23 (1/2, 7/12), Iris Ikangi 18 (3/4, 4/7), Lorenzo Caroti 16 (1/2, 3/8), Rei Pullazi 9 (2/5, 1/3), Anthony Hickey 7 (3/4, 0/3), Matteo Da ros 6 (1/2, 1/3), Xavier Johnson 6 (3/6, 0/1), Lorenzo Ambrosin 3 (0/0, 1/4), Davide Bruttini 2 (0/1, 0/0), Simone Pepe 0 (0/0, 0/2), Mazburss Krisjanis n.e.. All. Vertemati.

UCC Assigeco Piacenza: Federico Bonacini 15 (5/8, 1/5), Michele Serpilli 13 (2/3, 3/6), Michael Gilmore 13 (5/8, 0/3), Derrick Marks 10 (2/4, 2/4), Ursulo D’almeida 10 (4/7, 0/0), Saverio Bartoli 5 (2/5, 0/3), Nemanja Gajic 4 (2/2, 0/2), Lorenzo Querci 3 (0/0, 1/2), Pietro Angeletti n.e., Gianmarco Fiorillo n.e., Niccolo Filoni n.e..All. Manzo.

