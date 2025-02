Colpaccio dell’APU che espugna Rieti

RIETI – Nel turno infrasettimanale valevole per la 30a giornata di campionato, l’Old Wild West Udine ha colto una vittoria, tanto faticata quanto pesante, contro la Sebastiani Rieti per 75 a 70.

Su un campo difficile, caldo come quelli del Sud e con un arbitraggio non sempre all’altezza di una partita tesa a livello di finale play-off, i bianconeri riescono ad arrivare più lucidi in un finale che aveva visto le squadre giungere sul 65 pari con solo 1′ da giocare.

In un incontro in cui il centro rietino, ex Trieste, Spencer ha fatto spesso il “vuoto” sotto i tabelloni (per lui 13 punti, 14 rimbalzi e 3 stoppate), sono stati i “piccoli” di Udine Hickey (18 punti e 8 rimbalzi per il migliore dei bianconeri), Caroti e Pepe, ben supportati da Johnson e Ikangi, ad essere determinanti nel finale, soprattutto grazie alla precisione dalla linea della carità.

Dopo il +1 (68-67) conquistato dall’ex Monaldi con un’azione in solitaria che gli è valso il 2+1 ed il contro-sorpasso firmato da Johnson dalla lunetta (68-69), Monaldi ha perso palla, per infrazione di 8”, sulla pressione difensiva di Ikangi quando mancavano solo 8” al termine. Il fallo sistematico dei padroni di casa su Caroti e su Pepe non ha, però, sortito effetti per loro positivi perché i bianconeri sono stati chirurgici dalla lunetta e messo a segno tutti i tiri liberi che son valsi la vittoria.

L’APU si è portata, così, a +4 sulla seconda in classifica Rimini, sconfitta in casa da Torino, anche se i romagnoli devono recuperare una gara da giocare. Ma lo spazio per festeggiare è poco: domenica al Carnera, con palla a due alzata alle 20.30, arriva l’arrembante Cantù decisa a giocarsi tutte le carte per inserirsi nella lotta al vertice. Occorrerà cercare di recuperare tutte le energie per una partita che si preannuncia molto impegnativa.

Real Sebastiani Rieti – Apu Old Wild West Udine 70-75 (20-16, 38-40, 53-52)

Real Sebastiani Rieti: Diego Monaldi 19 (4/6, 2/5), Skylar Spencer 13 (6/7, 0/0), Alvise Sarto 12 (2/2, 2/4), Topias Palmi 9 (4/5, 0/7), Alexander Cicchetti 6 (1/5, 0/0), Ion Lupusor 5 (1/3, 1/3), Giorgio Piunti 4 (1/4, 0/0), Marco Spanghero 2 (1/4, 0/3), Lorenzo Piccin 0 (0/1, 0/2), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/0), Cicchetti Mattia n.e. All. Rossi.

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 18 (6/10, 1/5), Xavier Johnson 15 (5/11, 1/6), Mirza Alibegovic 11 (4/9, 1/3), Simone Pepe 8 (0/0, 0/1), Rei Pullazi 8 (0/1, 2/2), Iris Ikangi 7 (1/4, 1/1), Lorenzo Caroti 7 (0/0, 1/4), Davide Bruttini 1 (0/0, 0/0), Matteo Da ros 0 (0/2, 0/0), Lorenzo Ambrosin 0 (0/1, 0/1). All. Vertemati.

