FIN4I, la bussola per le imprese FVG alla ricerca di fondi e contributi

Nel panorama sempre più competitivo delle imprese del Friuli-Venezia Giulia, l’accesso a contributi e bandi di finanza agevolata rappresenta un elemento determinante per favorire la crescita e l’innovazione. Proprio per rispondere all’esigenza di orientarsi in un sistema complesso, TEC4I FVG ha realizzato FIN4I, una piattaforma che monitora in modo automatico le opportunità di finanziamento provenienti da Europa, Stato e Regione, semplificando il processo di ricerca e candidatura.

Un mare di opportunità, ma di difficile consultazione

Il Friuli-Venezia Giulia beneficia di programmi finanziati e co-finanziati a livello europeo, nazionale e regionale: dai fondi dell’Unione Europea ai piani di sostegno promossi dallo Stato, fino a iniziative specifiche a livello locale e a programmi di cooperazione transfrontaliera interna. Tuttavia, questa pluralità di fonti e di requisiti rende spesso complessa la ricerca delle informazioni necessarie per partecipare ai bandi, ostacolando lo sfruttamento delle risorse economiche disponibili.

FIN4I: una soluzione per orientarsi nella finanza agevolata

Per superare le difficoltà di frammentazione e complessità, TEC4I FVG ha sviluppato FIN4I, una piattaforma studiata per imprese e startup che desiderano ottenere supporto nell’individuazione dei contributi pubblici più adatti alle proprie esigenze. Attraverso un’interfaccia intuitiva, l’utente può filtrare i bandi sulla base di diversi parametri, come la dimensione dell’impresa o la tipologia di progetto (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, digitalizzazione, ecc.) e l’area di riferimento del bando (regionale, nazionale, europeo).

Focus sul Friuli-Venezia Giulia e consulenza specializzata

FIN4I si distingue nel panorama delle piattaforme di monitoraggio bandi per tre aspetti principali. Anzitutto, il focus specifico sull’innovazione: vengono selezionati solo i bandi che finanziano idee e progetti innovativi. In secondo luogo, la vocazione regionale: FIN4I filtra le opportunità riservate alle imprese e alle startup del Friuli-Venezia Giulia. Infine, l’elemento consulenziale: grazie all’esperienza di TEC4I FVG, le imprese possono ricevere un vero e proprio accompagnamento nella fase di candidatura, assicurandosi di rispettare ogni requisito formale e di costruire un progetto coerente con le richieste del bando.

L’evento di presentazione del 6 marzo

Per presentare ufficialmente la piattaforma FIN4I e illustrare alcuni bandi disponibili o di prossima attivazione, TEC4I FVG organizza un evento gratuito il 6 marzo, presso la sede di via Jacopo Linussio 51 a Udine. L’evento è aperto al pubblico, ma è necessario registrarsi su www.fin4i.it. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a fast@tec4ifvg.it.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook