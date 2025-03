La superstrada H4 torna al centro dell’attenzione grazie all’annuncio di una significativa riduzione del periodo di blocco della circolazione. Da una previsione iniziale di 18 mesi, i lavori che interesseranno questa arteria cruciale passeranno a 7 mesi, suddivisi tra il 2025 e il 2026, coprendo il periodo dalla fine di agosto fino a novembre.

Un collegamento transfrontaliero essenziale

La H4 rappresenta un asse viario di primaria importanza per i rapporti tra Italia e Slovenia, soprattutto lungo l’asse Gorizia-Lubiana. La riduzione dei tempi di chiusura costituisce un’ottima notizia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, da sempre impegnata a garantire la fluidità dei traffici commerciali e turistici verso l’area slovena e i Balcani.

La trattativa e l’annuncio ufficiale

L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine di un tavolo tecnico convocato presso la prefettura di Trieste, alla presenza del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del prefetto di Trieste Pietro Signoriello e del vicepremier della Repubblica di Slovenia Matej Arcon. Quest’ultimo ha confermato la disponibilità a limitare i disagi, accogliendo le richieste condivise durante i mesi di lavoro congiunto.

Impatti sulle imprese e sostegni possibili

Nonostante il periodo di chiusura ridotto, le ripercussioni sulle aziende della zona, specie quelle del comparto logistico insediate nell’Isontino, restano rilevanti. Per questo la Regione Friuli-Venezia Giulia sta valutando l’applicazione di misure di supporto, tra cui formule simili a quelle già adottate dallo Stato per il settore ferroviario, il cosiddetto “Ferro bonus”. L’obiettivo dichiarato è sostenere le imprese in un momento delicato, evitando perdite di clienti e commesse.

Uno sguardo al futuro

La riduzione del blocco sulla H4 testimonia la volontà di trovare soluzioni condivise tra Italia e Slovenia, puntando su interventi infrastrutturali che non penalizzino in maniera eccessiva l’economia locale. Questa collaborazione rappresenta un modello da seguire per affrontare al meglio altre criticità transfrontaliere e garantire la crescita competitiva del territorio.

