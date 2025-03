Old Wild West sempre più in alto: arriva la vittoria a Cremona

CREMONA – “La capolista se ne va”! L’Old Wild West Udine, come cantano i suoi tifosi, presenti in gran numero in Lombardia, vince contro la Ferraroni Cremona per 79 a 68 e vola sempre più in alto in classifica, lasciando la seconda della classe, Rimini, ad inseguire a -6 punti (anche se con una gara da recuperare) e staccando Cantù addirittura di 8 lunghezze.

Alla fine della stagione regolare mancano sei partite ed i bianconeri hanno tutte le carte in regola per regalare a se stessi ed ai propri tifosi un finale di stagione entusiasmante.

A Cremona gli uomini del presidente Pedone, che recuperavano Johnson, Da Ros e Ikangi, hanno giocato per oltre 25′ una partita ai limiti della perfezione, entrando in campo da subito determinati e ben organizzati in difesa e pungenti in attacco.

Se Hickey ed Alibegovic si sono presi una piccola pausa dalle solite ottime prestazioni, questa volta sono stati Johnson, un fattore sotto canestro (21 punti e 11 rimbalzi) ed il ficcante Ambrosin (16 punt con 3/5 da tre punti) a rappresentare un rebus per gli avversari, anche se tutta la squadra, in difesa, ha reso complicato ogni tiro tentato dai padroni di casa.

Gli ospiti sono arrivati fino al massimo vantaggio di +22 ad inizio terzo quarto (34-56), con poche forzature e canestri anche spettacolari (il più bello? Forse quello di Ikangi, dopo un assist dietro la schiena di Da Ros), calando di intensità negli ultimi 15′. Cremona, però, al di là di accorciare la differenza canestri, non ha mai avuto la possibilità di ribaltare l’inerzia del match che si è concluso con i giocatori bianconeri saliti in gradinata a festeggiare la vittoria con i tifosi giunti dal Friuli.

Domenica prossima, al palasport Carnera, gli uomini di coach Vertemati saranno attesi da un match che è ormai un grande classico: la sfida con la Fortitudo Bologna. La formazione allenata da coach Caja è tornata in grande condizione, ha tra le sue fila due ex (i friulani Mian e Cusin) e giocatori, in particolare sotto canestro, che potrebbero mettere in difficoltà la capolista. Si preannuncia una bella battaglia!

Ferraroni Juvi Cremona – Apu Old Wild West Udine 68-79 (19-26, 51-34, 52-67)

Ferraroni Juvi Cremona: Eddy Polanco 15 (2/3, 1/7), Eric Washington 14 (2/3, 2/6), Federico Massone 12 (0/6, 4/9), Alessandro Morgillo 12 (5/10, 0/0), Gianmarco Bertetti 6 (0/3, 2/7), Simone Barbante 5 (1/2, 1/4), Yannick Giombini 4 (2/5, 0/0), Alfonso Zampogna 0 (0/0, 0/1), Andrea La torre 0 (0/0, 0/1), Carmine Caporaso n.e., Francesco Bruni n.e.. All. Bechi.

Apu Old Wild West Udine: Xavier Johnson 21 (8/12, 0/1), Lorenzo Ambrosin 16 (2/2, 3/5), Rei Pullazi 10 (1/2, 2/6), Mirza Alibegovic 7 (2/4, 1/3), Lorenzo Caroti 7 (1/2, 1/5), Anthony Hickey 6 (0/2, 2/6), Matteo Da ros 4 (2/4, 0/5), Iris Ikangi 4 (2/3, 0/1), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Simone Pepe 2 (0/0, 0/3), Mazburss Krisjanis n.e.. All. Vertemati.

