Nella bolgia del Carnera, l’APU impone la sua legge sulla Fortitudo

UDINE – Ci si aspettava una partita bella e combattuta e così è stato: nella 34a giornata di campionato, APU Udine e Fortitudo Bologna han dato vita ad un match vibrante e dall’esito fino all’ultimo incerto, con i friulani che, di squadra e con tanto carattere, sono riusciti ad uscirne vincitori per 81 a 72.

I due punti conquistati dagli uomini di Vertemati consentono all’Old Wild West di conservare il divario di 4 lunghezze sulla seconda in classifica Rimini, vittoriosa sul campo esterno di Avellino e di guardare con maggiore serenità alle prossime due trasferte: la prima, un recupero, mercoledì a Milano contro l’Urania degli ex Amato e Gentile e la seconda domenica prossima a Cento contro la squadra di Vittorio Nobile.

Tornando al match con la Fortitudo, Udine, per spuntarla, ha dovuto vincere la gara due volte.

Una prima volta rincorrendo inizialmente gli ospiti che avevano iniziato di gran carriera il match (3-11) e mantenuto il vantaggio fino ad inizio terzo quarto quando un contropiede di Hickey ed un tripla di Alibegovic avevano regalato ai bianconeri il primo vantaggio (46-44) che poi si è dilatato fino ad un massimo di +14 (69-55).

Ed una seconda volta nell’ultimo quarto, dopo che un parziale di 15 a 0 aveva consentito alla formazione di Caja di ritornare in vantaggio facendo leva sulla forza e precisione al tiro di Freeman ed Aradori (69-70). Negli ultimi minuti dell’incontro, una difesa importante sulle punte di diamante della squadra ospite ed i canestri di Ambrosin, Da Ros e del solito Alibegovic (per lui 29 punti con 8/15 da tre) hanno permesso di ribaltare nuovamente le sorti del match e di fare guadagnare i due punti alla formazione friulana.

Per gli amanti delle statistiche, due dati di squadra appaiono significativi per i friulani: il pareggio a 42 nella lotta a rimbalzo, con ben 13 carambole arpionate da Da Ros, pur contro una formazione fisicamente più forte come quella felsinea ed i 48 tiri scagliati dai bianconeri dall’arco dei tre punti, con il 33% di realizzazioni, che rimarcano ancora una volta l’indole “bombarola” dei bianconeri, tanto più quando si trovano di fronte una formazione che marca a lungo a zona come quella di Caja.

Apu Old Wild West Udine – Flats Service Fortitudo Bologna 81-72 (19-24, 41-44. 69-55)

Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 29 (1/1, 8/15), Rei Pullazi 10 (2/7, 2/4), Matteo Da ros 9 (0/1, 3/10), Lorenzo Ambrosin 9 (0/0, 2/5), Lorenzo Caroti 9 (1/1, 1/2), Anthony Hickey 8 (4/6, 0/6), Xavier Johnson 3 (0/0, 0/0), Iris Ikangi 2 (1/2, 0/4), Davide Bruttini 2 (1/1, 0/0), Simone Pepe 0 (0/0, 0/2), Mazburss Krisjanis n.e. Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 16 (3/5, 3/12), Deshawn Freeman 14 (5/9, 0/0), Kenny Gabriel 14 (0/0, 4/10), Matteo Fantinelli 11 (4/12, 1/1), Fabio Mian 10 (2/8, 2/3), Riccardo Bolpin 5 (1/5, 1/2), Alessandro Panni 2 (1/1, 0/1), Leonardo Battistini 0 (0/3, 0/0), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0), Leo Menalon.e.. All. Caja.

