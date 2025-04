Incendio a Udine sul fiume Stella: morta turista tedesca

Tragico incendio avvenuto la scorsa notte a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine, dove un’imbarcazione ancorata lungo il fiume Stella è stata completamente distrutta dalle fiamme.

A bordo si trovava una coppia di turisti tedeschi. La donna è deceduta intrappolata nel rogo, mentre il marito è riuscito a salvarsi appena in tempo, gettandosi in acqua. L’uomo ha riportato gravi ustioni e si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Udine in condizioni critiche.

Ecco cosa sappiamo attualmente dell’incendio avvenuto la notte tra il 23 e 24 aprile a Palazzolo, in provincia di Udine.

Dramma sul fiume Stella: dinamica dell’incendio di Udine

L’incendio avvenuto la scorsa notte a Palazzolo Dello Stella – piccolo comune di circa 3.000 abitanti in provincia di Udine – ha sorpreso i due turisti tedeschi mentre dormivano all’interno dell’imbarcazione ormeggiata sul fiume Stella.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 3 del mattino da alcune persone che hanno avvistato le fiamme provenire dalla barca, ferma in una zona isolata nei pressi di Casali Bronzan.

Secondo quanto emerso, la coppia stava dormendo a bordo quando l’uomo ha udito strani rumori e si è alzato per controllare. Scoperto l’incendio, ha tentato invano di rientrare nella cabina per salvare la moglie, ma poi, avvolto dal fumo e dalle fiamme, non ha potuto far altro che gettarsi nel fiume.

L’imbarcazione lunga circa 12 metri, infatti, è stata completamente avvolta dal fuoco in pochi minuti.

I vigili del fuoco, arrivati con squadre da Latisana e Lignano Sabbiadoro, hanno impiegato ore per domare l’incendio, utilizzando anche liquido schiumogeno per contenere le fiamme ed evitare la propagazione ad altre imbarcazioni vicine.

Durante l’intervento è stato però impossibile accedere alla cabina, e il corpo senza vita della donna, inizialmente dispersa, è stato recuperato solo intorno a mezzogiorno grazie ai sommozzatori del Nucleo regionale del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste.

Indagini in corso: si ipotizza un guasto tecnico

Il dramma consumatosi la scorsa notte ha scosso la comunità di Palazzolo e l’intera provincia di Udine, e le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause del rogo.

Le prime ipotesi parlano di un possibile guasto all’impianto a gas della barca oppure di un cortocircuito a bordo, ma solo in seguito alle perizie tecniche potremo avere informazioni certe.

L’area interessata è ora oggetto di bonifica ambientale, poiché l’affondamento dell’imbarcazione ha causato lo sversamento di oli e idrocarburi nel fiume Stella.

I locali adesso si interrogano sulla sicurezza delle imbarcazioni ormeggiate lungo questo tratto fluviale, che solitamente è frequentato da numerosi turisti e amanti della navigazione.

