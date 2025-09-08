Buone impressioni dal Pajetta per la nuova APU

UDINE – L’APU Old Wild West Udine ha concluso al 2o posto il 9o Memorial Pajetta, battuta in finale dagli Sharks Trapani per 76 a 64, dopo che la sera prima si era imposta per 81 a 68 sugli sloveni del Domzale.

Al di là del risultato finale, abbastanza prevedibile sin dalla vigilia, gli spettatori accorsi al Carnera hanno potuto raccogliere le prime impressioni sul nuovo corso bianconero, all’esordio in questo precampionato. Un tanto anche tenendo conto che i bianconeri erano privi di capitan Alibegovic, tenuto precauzionalmente a riposo dopo un piccolo infortunio rimediato in allenamento e del playmaker Hickey, tornato negli USA per presenziare al suo inserimento nella “Hall of fame” della Kentucky School.

La formazione allenata dal confermato coach Vertemati ha fatto vedere di essere a buon punto nel cammino per diventare “squadra”, dimostrandosi formazione battagliera anche con Trapani, una delle squadre di vertice del prossimo campionato di serie A.

Da Ros e compagni hanno messo in campo una difesa tosta sugli avversari e fatto girare bene la palla in attacco. Non sempre, però, sono riusciti a giocare in velocità, che rimane anche quest’anno una delle armi dei friulani, ma su questo può avere inciso l’assenza del “trottolino” Hickey.

Per quanto riguarda i singoli, Calzavara ha dimostrato di avere la determinazione, la classe e la stazza per fare bene anche al piano superiore, Dawkins di essere un giocatore di sicuro affidamento e con punti nelle mani, Spencer e Mekowulu di essere due centri che danno garanzie di tenere bene i contatti e di catturare numerosi rimbalzi sotto canestro. Anche se poi il giocatore che più ha stupito è stato forse il playaker sloveno Stijeapanovic, lasciato a lungo sul parquet vista l’assenza di Hickey, che ha mostrato grande faccia tosta e qualche buona iniziata nonostante la giovane età (18 anni).

L’APU continuerà il proprio precampionato con ulteriori partite amichevoli: la prima questo giovedì a Caorle contro Mestre (serie A2) e martedì 16, contro Treviso, a Codroipo. Nel mezzo, sabato 13, la tradizionale presentazione della squadra a Friuli Doc.

