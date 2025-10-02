Guardia di Finanza smaschera evasione fiscale legata a Onlyfans

TRIESTE – La Guardia di finanza di Trieste ha scoperto un’evasione fiscale da oltre 240mila euro legata a contenuti per adulti su Onlyfans e altri social. Indagate quattro persone, uomini e donne, con migliaia di follower online.

Introiti non dichiarati e tassa etica

Gli indagati avrebbero incassato 244.560 euro senza dichiararli al Fisco, a cui si sommano 20mila euro di “tassa etica” mai versata, imposta che grava sul settore dell’intrattenimento per adulti.

Autorizzati dalla Procura, i militari hanno perquisito le abitazioni dei coinvolti trovando prove dei guadagni non dichiarati. Tutto il materiale è ora al vaglio dell’Agenzia delle Entrate.

Attività parallela mai registrata

I quattro avevano creato un giro d’affari con foto e video venduti online, ma senza alcuna dichiarazione fiscale. Ora rischiano sanzioni tributarie e penali.

