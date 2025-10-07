Furti a Udine e provincia: rubati armi e gioielli per 50mila euro

Fine settimana movimentato in provincia di Udine, dove si sono registrati tre furti distinti tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. Il bottino complessivo ammonta a circa 50mila euro, tra armi, gioielli, orologi e profumi di marca.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri delle stazioni competenti, che stanno cercando di risalire ai responsabili dei colpi.

Furto d’armi a Pocenia: rubato un armadio blindato

Il primo episodio è avvenuto a Pocenia, dove ignoti si sono introdotti nell’abitazione di un pensionato del 1962, approfittando della sua assenza tra le 18 di sabato e le 17 di domenica.

Dopo aver forzato una finestra, i ladri hanno asportato un armadio blindato contenente armi regolarmente denunciate: due carabine, un fucile da caccia sovrapposto e numerose munizioni.

Il valore del materiale sottratto è stimato in circa 5mila euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Palazzolo dello Stella, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Udine: rubati gioielli e orologi di lusso

Un secondo colpo è stato messo a segno nella zona nord est di Udine, dove una donna di 80 anni ha denunciato il furto di preziosi nella serata di sabato 5 ottobre.

I ladri, entrati da una finestra tra le 18:45 e le 20:45, hanno portato via monili in oro e quattro orologi di pregio, per un valore complessivo di circa 33mila euro.

L’abitazione è stata trovata a soqquadro e i carabinieri del capoluogo stanno effettuando rilievi tecnici per individuare eventuali impronte o tracce biologiche.

Colpo al supermercato di Viale Tricesimo

L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 6 ottobre al Carrefour di Viale Tricesimo, sempre a Udine.

Tra le 13:40 e le 14:15, ignoti hanno sottratto dagli scaffali un ingente quantitativo di profumi di marca, per un valore di circa 11mila euro.

La direttrice del punto vendita ha sporto denuncia ai carabinieri, che stanno verificando le immagini della videosorveglianza per identificare i responsabili.

Indagini a tutto campo

I tre episodi, avvenuti a poche ore di distanza, fanno pensare a una possibile banda organizzata. I carabinieri stanno confrontando le modalità d’azione e i tempi dei furti per capire se possa esserci un collegamento tra i casi.

Si tratta dell’ennesima ondata di furti che preoccupa i residenti, in particolare nella zona nord della provincia, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi episodi simili.

