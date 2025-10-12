Una APU da applausi, ma i due punti vanno a Bologna

UDINE – Rimane strozzato in gola l’urlo della vittoria ai 3.500 spettatori del Carnera perché è la Virtus Bologna, detentrice dell’ultimo Scudetto, ad arrivare prima al traguardo espugnando il fortino dei Rizzi per 82 a 80, dopo un tempo supplementare, nella seconda giornata di campionato.

L’Old Wild West Udine è stata vicinissima a cogliere il prestigioso scalpo felsineo arrivando a +4 (80-76), dopo due liberi segnati da Bendizius, quando mancavano solo 57” al termine dell’overtime. Ma Bologna ha avuto, anche in quel frangente, un Edwards stellare (27 punti con 6/11 da tre punti) che ha rimesso le cose a posto, prima con una tripla e poi con un 2+1 che ha fissato il punteggio. I bianconeri, nel frangente, hanno invece perso in attacco due palloni “sanguinosi” sul pressing avversario, mostrando forse di soffrire troppo la reiterata assenza del playmaker Hickey, uno che i palloni “caldi” ha mostrato di saperli gestire bene.

Al di là del finale purtroppo amaro, è rimasta impressa negli spettatori l’immagine di una squadra che è riuscita a tenere testa alla quotata, benché forse un po’ provata dall’impegno infrasettimanale di Eurolega, Virtus Bologna, rimontando anche il divario importante di -16 (31-47) rimediato ad inizio terzo quarto. Merito di una difesa che si sta dimostrando efficace anche in serie A e delle prove individuali importanti di DJ Brewton (top scorer bianconero con 23 punti) e, soprattutto nelle fasi finali della partita, di Calzavara (15 punti e 6 assist).

Novità Carnera e sede – Negli ultimi giorni, la società del presidente Pedone ha portato alcune novità dentro e fuori dal campo di gioco. Al Carnera si sono viste le attese aree “hospitality” all’ingresso del Palasport, strutture leggere pensate per allargare gli spazi della ristorazione dell’impianto dei Rizzi. Si è vista, inoltre, la nuova mascotte della squadra: abbandonato il buon vecchio Patrick, a bordo campo si è fatto notare un simpatico panda. In via Nazionale 130, a Tavagnacco, è stata, invece, aperta, al piano terra, la nuova sede societaria, uno spazio aperto al mondo APU a 360 gradi in cui è possibile trovare la bacheca dei trofei, le vecchie maglie delle prime squadre dell’APU e tanti riferimenti (canestri, una panchina degli spogliatoi, palloni di gioco…) allo sport della palla a spicchi.

Apu Old Wild West Udine – Virtus Olidata Bologna 80-82 d.1.t.s. (12-17, 31-37, 47-60, 72-72)

Apu Old Wild West Udine Alibegovic 4, Spencer 6, Pavan n.e., Mekowulu 8, Da Ros, Stjepanovic n.e., Bendizius 11, Brewton 23, Dawkins 8, Calzavara 15, Mizerniuk n.e., Ikangi 5. All. Vertemati.

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 7, Edwards 27, Pajola 11, Niang 9, Accorsi n.e., Smailagic 6, Hackett, Morgan 4, Diarra 2, Jallow 10, Diouf 4, Akele 2. All. Ivanovic.

