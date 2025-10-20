Brescia troppo ostica per una APU mai doma

UDINE – Sfuggono ancora una volta i primi due punti in classifica per l’Old Wild West Udine che, nella terza giornata di campionato, si deve arrendere alla Germani Brescia per 81 a 72.

I lombardi, arrivati alla finale-scudetto nello scorso campionato, si sono dimostrati squadra troppo solida, talentuosa ed esperta per permettere ai bianconeri, comunque rimasti sempre a contatto degli ospiti, di riuscire a prendersi i due punti in palio.

L’Old Wild West Udine – che recuperava Hickey, ma doveva rinunciare a Dawson a causa di un problema alla caviglia – è entrata molto bene nel match, colpendo gli ospiti soprattutto con uno scatenato Alibegovic, MVP dei suoi (21 punti con 5/13 da tre punti). Ma la Germani rispondeva colpo su colpo e, alla fine del secondo quarto, metteva la freccia del sorpasso, riuscendo a capitalizzare, con un superbo Ivanovic (MVP dell’incontro con 26 punti e 6/11 da tre punti) una tripla anche in un’azione con meno di 1” da giocare al termine del tempetto.

Gli uomini di coach Vertemati, che hanno ritrovato un Hickey subito in palla, ma hanno avuto molto poco da Bendzius e Calzavara, hanno avuto il merito di rimanere attaccati al match e di non permettere agli ospiti di allontanarsi. Nell’ultimo quarto, quando si è acceso anche Brewton, i bianconeri hanno tentato l’ultimo assalto arrivando a -3 dai lombardi dopo una tripla di Hickey (67-70), ma la Germani, affidando soprattutto a Bilan le ultime azioni, ha messo definitivamente in cassaforte la vittoria spingendosi avanti sino al +9 finale.

Così ha commentato coach Vertemati a fine partita: “Ci tenevamo a dare una vittoria al club ed ai tifosi, ci dispiace per la sconfitta, ma abbiamo dato tutto. Abbiamo perso contro una squadra molto forte, che ha giocatori esperti ed affidabili. La partita è girata a metà del secondo quarto sul quel fallo discutibile fischiato (a Calzavara n.d.r.) a metà campo che ha dato loro la possibilità di tirare tre tiri liberi, lì ci siamo un po’ persi e Brescia è una squadra che è difficile da rimontare una volta che va in vantaggio”.

L’APU sarà attesa, nel prossimo turno di campionato, da una delle partite più attese della stagione: il derby contro la Pallacanestro Trieste in programma nel capoluogo giuliano alle ore 18 di domenica 26 ottobre.

APU Old Wild West Udine-Germani Brescia 72-81 (23-16, 39-44, 53-65)

APU Old Wild West Udine: Calzavara 2, Brewton 12, Alibegovic 21, Bendzius, Spencer 7, Hickey 20, Da Ros 7, Mekowulu 3, Ikangi, Mizerniuk ne, Pavan ne. All. Vertemati.

Germani Brescia: Ivanovic 26, Della Valle 8, Rivers 9, Ndour 13, Bilan 12, Burnell 6, Cournooh 4, Mobio 3, Doneda ne, Ferrero ne, Santinon ne. All. Cotelli

