Nella volata finale, l’APU esce sconfitta dal primo derby stagionale

TRIESTE – Il primo derby stagionale del basket se lo aggiudica la Pallacanestro Trieste che, tra le mura di casa, fa suo il match con l’Old West Udine per 92 a 85.

La formazione friulana, e non è una novità, ha fatto match alla pari con gli avversari, anzi, è stata avanti al termine di tutti i primi tre quarti di gioco; ma nell’ultimo e decisivo ultimo quarto ha segnato la miseria di 12 punti rinnovando quelle incertezze che finora l’hanno privata della vittoria.

Fino a quel momento, prima un ottimo Hickey (11 punti nei primi due quarti, per poi scomparire nella ripresa), poi i canestri di Bendzius (alla migliore recita finora in bianconero), Alibegovic ed Ikangi, insieme ad una più che discreta difesa che aveva limitato i temuti Ramsey e Uthoff, avevano costruito le basi per una partita che aveva visto Udine stare spesso avanti nel punteggio, senza, però, mai dare l’impressione di riuscire a controllare il match.

Nel finale punto a punto, in cui i bianconeri sono sembrati meno reattivi dei padroni di casa, Vertemati si è affidato ancora una volta ai suoi pretoriani Hickey ed Alibegovic per cercare di piazzare la zampata vincente, è stata invece Trieste con Brown e Uthoff a segnare i canestri della vittoria ed allungare sfruttando le ultime azioni del match.

“E’ stato un derby molto equilibrato in cui, fino a 5′ dal termine, avevamo la sensazione di stare facendo qualcosa di più e di potere controllare. Nel finale, però, la differenza l’hanno fatta gli uno contro uno che hanno premiato i giocatori di Trieste, in certe situazioni potevamo fare meglio, qualche fischio ci ha anche penalizzato anche se va riconosciuto che questo è figlio del fatto che i giuliani hanno attaccato molto la nostra area e questo alla fine ha pagato. Abbiamo combattuto con tutte le armi che abbiamo a disposizione e voglio ringraziare tutti i tifosi che ci hanno seguito che mi auguro siano orgogliosi di questa squadra”, ha analizzati a fine partita il coach bianconero Vertemati.

Il prossimo match per i friulani è in programma sabato 1o novembre a Sassari contro il Banco di Sardegna: un banco di prova importante contro una squadra in cui Udine deve cercare di cogliere i primi due punti in classifica.

PALLACANESTRO TRIESTE – APU UDINE: 92 a 85 (26-30; 47-49; 71-73)

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Andreson 18, Ross 14, Deangeli 3, Uthoff 12, Ruzzier, Sissoko 16, Candussi 8, Iannuzzi ne, Brown 8, Brooks ne, Moretti ne, Ramsey 13. All. Gonzalez.

APU OLD WILD WEST UDINE: Alibegovic 14, Spencer, Hickey 13, Pavan ne, Mekowulu 10, Da Ros, Bendzius 14, Brewton 10, Dawkins 5, Calzavara 8, Mizerniuk ne, Ikangi 11. All. Vertemati.

