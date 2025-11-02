Old Wild West Udine: dalla Sardegna arrivano i primi due punti in classifica

SASSARI – L’Old Wild West Udine coglie la prima vittoria stagionale espugnando il palasport di Sassari con il punteggio di 88 a 70 nella quinta giornata di campionato. Il successo consente all’APU di lasciare l’ultima posizione in classifica proprio ai sardi che sono rimasti affiancati da Treviso, sconfitta nell’ultimo turno da Trieste

Forse non è un caso che il primo successo bianconero sia stato colto contro la prima squadra, tra quelle finora affrontate, che appariva sulla carta più abbordabile per quanto riguarda la forza del roster a disposizione. Ha, però, sorpreso, in positivo, l’ampio margine finale raggiunto dai giocatori di Vertemati nel match con i sardi: una iniezione di fiducia notevole nonché una buona ipoteca nell’ottica di un ipotetico conteggio della differenza canestri.

Dopo un primo quarto iniziato con i giuri giusti per gli ospiti (parziale di 8 a 0 realizzato con due triple di Ikangi ed Hickey inframezzate da due liberi di Brewton) e terminato con identico divario finale (17-25), nel secondo quarto i padroni di casa, trainati dall’inaspettato Vincini, centro di 22 anni, hanno riagganciato gli ospiti riportando in equilibrio il match. Nella ripresa, i canestri dell’ex Bendzius (25 punti, con 5/8 da tre punti) e quelli di un’ancora una volta pimpante capita Alibegovic (16 punti), nonché una difesa che non ha concesso tiri facili alla formazione di casa, hanno nuovamente permesso di creare un divario importante che si è protratto fino al massino vantaggio di +23 (51-74), poi lievemente limato nelle battute finali del match.

L’allenatore bianconero Vertemati ha così commentato nel dopo-gara: “Siamo molto contenti per la vittoria, i ragazzi sono stati encomiabili per lo sforzo difensivo, in particolare nella marcatura di Buie che avevamo individuato come giocatore cardine di Sassari. Nel terzo quarto siamo stati bravi a reperire la chiave per trovare continuità in attacco dopo che nel secondo l’avevamo un po’ persa. Bendzious? E’ stato bravissimo, l’abbiamo preso per questo: è un giocatore generoso, intelligente ed affidabile. Ha avuto un inizio campionato complicato dovuto al fatto che si è inserito un nuovo ambiente, con un nuovo gioco, un nuovo allenatore, ma sono ormai tre partite che è tornato al suo livello”.

Il calendario dei bianconeri ora si fa più fitto: venerdì al Carnera è in programma il derby contro la Reyer Venezia, mentre domenica i friulani andranno in Lombardia per affrontare la formazione di Cantù.

Dinamo Banco di Sardegna-APU Old Wild West Udine 70-88 (17-25, 38-41, 51-68)

Dinamo Banco di Sardegna: Marshall 14, Buie 7, Zanelli, Seck n.e., Beliauskas 5, Johnson 11, Ceron, Casu n.e., Vincini 16, Mezzanotte 6, Thomas 5, McGlynn 6. Allenatore: Bulleri

APU Old Wild West: Alibegovic 16, Spencer, Hickey 10, Pavan n.e., Mekowulu 12, Da Ros 5, Bendzius 25, Brewton 4, Dawkins 11, Calzavara 2, Mizerniuk n.e., Ikangi 3. Allenatore: Vertemati

