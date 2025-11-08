La vittoria dell’APU sfugge ancora una volta nel finale contro la Reyer

UDINE – Sfugge ancora una volta nel finale la prima vittoria casalinga per l’Old Wild West Udine, sconfitta venerdì sera dall’Umana Venezia per 94 a 87. La Reyer, al pari delle già affrontate Virtus Bologna e Brescia, è squadra che gioca per le posizioni di vertice e poteva essere battuta solamente con una gara perfetta, cercando di approfittare di qualche défaillance degli avversari.

Al Carnera, però, si è vista una buona Reyer, tutt’altro che stanca dopo l’impegno infrasettimanale di coppa, che ha messo in mostra un ispiratissimo Kylie Wiltjer: l’ala grande canadese, capace di colpire sia da fuori sia in avvicinamento a canestro, è stato sicuramente l’MVP del match con 29 punti segnati nei 30′ scarsi in cui è rimasto sul parquet.

Udine, dopo un inizio un po’ titubante con tante triple “aperte” sbagliate ed il solo Bendzius a farsi valere in attacco, ha cominciato a carburare bene nel secondo quarto, aumentando l’intensità difensiva già dalla rimessa in difesa degli ospiti. Visti i problemi di falli dei centri Spencer e di Mekolulu, Vertemati ha tenuto a lungo in campo contemporaneamente i suoi due “4” Da Ros e Bendzious che lo hanno ripagato con due triple che han dato il primo vantaggio ai padroni di casa (29-28). La partita è proceduta lungo i binari dell’equilibrio con l’APU che ha raggiunto il massimo vantaggio di +4 (44-40) all’intervallo grazie ad una tripla di Dawson. Nella ripresa, i padroni di casa hanno avuto contributi importanti da un ritrovato D.J. Brewton (19 punti e 10 rimbalzi), e da un Calzavara (8 punti, 2 assist e 4 falli subiti) molto performante e che probabilmente avrebbe meritato di stare più sul parquet dei 16′ che gli sono stati concessi. Ma questo non è bastato a fronte della grande fisicità e del talento della formazione veneta. L’ultimo vantaggio dei padroni di casa (77-76) si è concretizzato con l’ancora una volta positivo Bendzius (13 punti, 6 rimbalzi) a circa 3′ dal termine, prima che gli ospiti capitalizzassero le giocate di Wiltjer, Cole e Parks chiudendo definitivamente, a loro vantaggio i giochi.

Coach Vertemanti così si è espresso a fine partita: “Sono molti di più i meriti di Venezia che i demeriti nostri. Abbiamo fatto una partita generosissima riuscendo a segnare 87 punti contro una squadra molto forte che ruota 10 giocatori “veri”, come abbiamo cercato di fare pure noi, anche in vista del doppio turno di campionato. La partita è andata avanti punto a punto fino a 3-4 minuti dal termine quando non siamo riusciti a rispondere ad alcune giocate importanti dei loro giocatori”.

Domenica, alle ore 20, l’Old Wild West Udine sarà di scena in trasferta contro la Pallacanestro Cantù: un banco di prova importante contro la formazione che, la scorsa stagione, l’ha seguita nella promozione dalla serie A2 alla serie A.

APU OLD WILD WEST UDINE – REYER UMANA VENEZIA 87 94 (17-23, 44-40, 62-62)

APU OLD WILD WEST UDINE: Alibegovic 5, Spencer 2, Hickey 13, Pavan n.e., Mekowlu 6, Da Ros 8, Bendzius 13, Breton 19, Dawson 13, Calzavara 8, Mizerniuk n.e., Ikangi. All. Vertemati.

REYER UMANA VENEZIA: Tessitori 8, Cole 14, Horton 14, Lever n.e., De Nicolao n.e., Candi 4, Bowman 2, Wheatle, Nikolic 2, Parks 14, Wiltjer 29, Valentine 7. All. Spahija.

