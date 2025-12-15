Trieste, previsioni meteo del 16 dicembre 2025

TRIESTE – La giornata di martedì 16 dicembre 2025 segnerà un progressivo cambiamento del quadro meteorologico su Trieste, con il lento indebolimento dell’alta pressione e l’ingresso di aria più umida dai quadranti orientali. Il risultato sarà una giornata inizialmente variabile, seguita da un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti e deboli piogge in serata. Il contesto resterà comunque privo di criticità rilevanti, con quantitativi di pioggia molto contenuti e assenza di allerte meteo.

Mattino – Nubi sparse e prime schiarite sul litorale

Durante il mattino, Trieste sarà interessata da nubi sparse alternate a schiarite, con momenti di cielo parzialmente soleggiato soprattutto sul mare aperto. I venti moderati da Est manterranno il clima mite ma umido, tipico delle fasi di transizione stagionale. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, mentre il mare poco mosso renderà la situazione stabile lungo la fascia costiera.

Pomeriggio – Nuvolosità in aumento e cielo sempre più compatto

Nel corso del pomeriggio la tendenza sarà verso un progressivo ispessimento della copertura nuvolosa, con cieli via via più grigi e uniformi. I venti orientali, moderati e costanti, favoriranno l’afflusso di aria umida dal mare. Le temperature massime, prossime ai 13°C, manterranno valori miti per il periodo, mentre lo zero termico attorno ai 2448 metri confermerà l’assenza di fenomeni nevosi a bassa quota.

Sera – Cieli coperti e deboli piogge sul capoluogo

In serata è atteso il peggioramento più evidente, con cieli coperti e l’arrivo di deboli piogge, per un accumulo complessivo stimato attorno ai 0,2 millimetri. Fenomeni di scarsa intensità, ma sufficienti a rendere l’atmosfera più umida e uggiosa. Il mare resterà poco mosso, mentre le temperature si manterranno su valori relativamente stabili.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 17 dicembre: piogge diffuse, soprattutto tra notte e mattino;

piogge diffuse, soprattutto tra notte e mattino; Giovedì 18 dicembre: tempo nuvoloso, con fenomeni più sporadici;

tempo nuvoloso, con fenomeni più sporadici; Venerdì 19 dicembre: nuovo peggioramento con piogge.

