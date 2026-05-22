Trieste, previsioni meteo del 23 maggio 2026

TRIESTE – Il fine settimana si aprirà all’insegna del sole e della stabilità atmosferica su Trieste e sul litorale del Friuli Venezia Giulia grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, cieli sereni e clima pienamente tardo primaverile anche nella giornata di sabato 23 maggio 2026. Su Trieste il contesto meteorologico sarà ideale per attività all’aperto, passeggiate lungo il mare e spostamenti verso il Carso e le località costiere della regione. Le temperature continueranno a mantenersi elevate per il periodo, mentre la ventilazione nord-orientale renderà il clima più asciutto e piacevole soprattutto lungo il Golfo. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 20°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3666 metri, segnale della presenza di aria molto mite anche sulle aree montane del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno tesi da Nordest sia al mattino sia nel pomeriggio, mentre il mare resterà poco mosso. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio triestino.

Mattino: cieli sereni e ventilazione sostenuta sul Golfo

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Trieste e lungo tutta la fascia costiera. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con atmosfera limpida e ottima visibilità sul Golfo di Trieste. Le temperature saranno già piuttosto miti all’alba, comprese tra i 20 e i 22 gradi lungo la costa. La ventilazione sostenuta da Nordest renderà il clima più dinamico ma allo stesso tempo asciutto e molto gradevole, soprattutto nelle aree affacciate sul mare.

Pomeriggio: sole dominante e clima piacevole

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul capoluogo giuliano. Le temperature raggiungeranno i 27°C, regalando condizioni quasi estive soprattutto nelle ore centrali della giornata. Soltanto qualche innocuo addensamento potrà comparire nel corso della serata, senza alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni. I venti nord-orientali continueranno a soffiare con moderata intensità anche durante il pomeriggio, mantenendo il mare generalmente poco mosso.

Sera: tempo stabile e clima mite anche dopo il tramonto

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Trieste. I cieli resteranno poco nuvolosi o sereni e le temperature continueranno a mantenersi gradevoli anche dopo il tramonto, favorendo passeggiate sul lungomare e serate all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 24 maggio: giornata pienamente soleggiata con clima mite e mare generalmente calmo;

giornata pienamente soleggiata con clima mite e mare generalmente calmo; Lunedì 25 maggio: cieli poco nuvolosi e condizioni ancora stabili lungo il litorale;

cieli poco nuvolosi e condizioni ancora stabili lungo il litorale; Martedì 26 maggio: ritorno di condizioni pienamente soleggiate e temperature gradevoli.

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