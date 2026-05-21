Trieste, previsioni meteo del 22 maggio 2026

TRIESTE – Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul Friuli Venezia Giulia grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, cieli sereni e clima gradevole anche nella giornata di venerdì 22 maggio 2026. Su Trieste e sul litorale il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, accompagnato da temperature miti e da una ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali soprattutto nelle prime ore del giorno.

Il contesto meteorologico sarà ideale per passeggiate lungo le Rive, attività all’aperto e spostamenti verso il Carso triestino e le località costiere. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 25°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 18°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3623 metri, segnale della presenza di aria decisamente mite anche sulle aree montane del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno tesi da Nordest al mattino, in attenuazione e rotazione da Nord-Nordest nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso e non sono previste allerte meteo.

Mattino: sole prevalente e ventilazione sostenuta sul Golfo

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Trieste e lungo tutto il litorale. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con atmosfera limpida e ottima visibilità sul Golfo di Trieste. Le temperature risulteranno già piuttosto miti all’alba, comprese tra i 18 e i 20 gradi. La ventilazione nord-orientale, a tratti sostenuta, renderà il clima più dinamico soprattutto lungo le aree costiere e sul Carso, pur mantenendo condizioni asciutte e gradevoli.

Pomeriggio: clima mite e mare poco mosso

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul capoluogo giuliano. Le temperature raggiungeranno i 25°C, con clima particolarmente piacevole sia lungo il mare sia nelle zone interne della provincia. Qualche innocuo annuvolamento potrà comparire nelle ore serali, senza però alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni. I venti tenderanno ad attenuarsi gradualmente, disponendosi da Nord-Nordest, mentre il mare resterà generalmente poco mosso.

Sera: cieli poco nuvolosi e atmosfera stabile

La serata trascorrerà con condizioni meteo ancora stabili su Trieste. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e il clima continuerà a mantenersi mite anche dopo il tramonto grazie alla persistenza dell’alta pressione sul Nord Est italiano.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 23 maggio: cieli poco nuvolosi e clima gradevole lungo la costa;

cieli poco nuvolosi e clima gradevole lungo la costa; Domenica 24 maggio: giornata pienamente soleggiata con temperature miti;

giornata pienamente soleggiata con temperature miti; Lunedì 25 maggio: ancora sole prevalente e condizioni stabili sul Golfo.

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