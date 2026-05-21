Udine, previsioni meteo del 22 maggio 2026

UDINE – Continua il periodo di stabilità atmosferica sul Friuli centrale grazie alla presenza dell’alta pressione che interesserà anche nella giornata di venerdì 22 maggio 2026 gran parte del Nord Est italiano. Su Udine e provincia sono previste condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata e temperature decisamente elevate per il periodo. Il contesto climatico sarà tipicamente tardo primaverile, con valori che nelle ore centrali assumeranno caratteristiche quasi estive.

Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 16°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3615 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche sulle aree alpine e prealpine del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in rotazione da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: atmosfera limpida e sole prevalente

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Udine e sull’intera pianura friulana. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con ottima visibilità e clima già molto gradevole. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 18 gradi, valori superiori alla media del periodo. La ventilazione debole da Nord-Nordest contribuirà a mantenere condizioni asciutte e piacevoli.

Pomeriggio: sole dominante e clima quasi estivo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul territorio udinese. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28°C, soprattutto nei centri urbani e nelle aree di pianura. Il clima sarà caldo ma ancora gradevole grazie alla ventilazione debole e ai bassi tassi di instabilità. Solo qualche innocuo addensamento potrà comparire verso sera sulle aree prealpine, senza alcun rischio di precipitazioni.

Sera: tempo stabile e temperature ancora miti

Anche la serata trascorrerà con condizioni meteorologiche stabili su Udine. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature si manterranno miti anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Udine

Sabato 23 maggio: giornata soleggiata e clima caldo su tutta la provincia;

giornata soleggiata e clima caldo su tutta la provincia; Domenica 24 maggio: sole prevalente e temperature ancora elevate;

sole prevalente e temperature ancora elevate; Lunedì 25 maggio: cieli poco nuvolosi e tempo stabile sul Friuli centrale.

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