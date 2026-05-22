Udine, previsioni meteo del 23 maggio 2026

UDINE – Il Friuli centrale si prepara a vivere un fine settimana dal clima quasi estivo grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature elevate anche nella giornata di sabato 23 maggio 2026. Su Udine e provincia il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, accompagnato da temperature superiori alle medie stagionali e da una ventilazione generalmente debole. Il contesto meteorologico sarà ideale per attività all’aperto, gite verso le aree collinari e passeggiate nei centri storici del Friuli. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 16°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3656 metri, segnale di aria decisamente mite anche sulle aree montane del Nord Est. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in rotazione da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio friulano.

Mattino: cieli sereni e atmosfera limpida

La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità su Udine e sulla pianura friulana. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ottima visibilità e clima già molto gradevole. Le temperature si manterranno comprese tra i 16 e i 18 gradi, valori superiori alla media del periodo. La ventilazione debole dai quadranti settentrionali contribuirà a mantenere condizioni asciutte e piacevoli.

Pomeriggio: caldo in aumento e clima quasi estivo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul territorio udinese. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29°C, soprattutto nei centri urbani e nelle aree di pianura più riparate. Il clima sarà decisamente caldo per il periodo ma ancora gradevole grazie alla ventilazione debole e all’assenza di forte umidità. Nel corso della serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, con cieli che tenderanno a diventare più nuvolosi, pur senza precipitazioni.

Sera: aumento delle nubi ma tempo asciutto

La serata trascorrerà comunque con condizioni meteorologiche stabili su Udine. Le nubi tenderanno lentamente ad aumentare soprattutto tra tarda sera e notte, ma il rischio di pioggia resterà assente su tutta la provincia.

Tendenza meteo Udine

Domenica 24 maggio: cieli poco nuvolosi e clima molto gradevole su tutta la provincia;

cieli poco nuvolosi e clima molto gradevole su tutta la provincia; Lunedì 25 maggio: tempo stabile con nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni;

tempo stabile con nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni; Martedì 26 maggio: ancora condizioni poco nuvolose e temperature miti.

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