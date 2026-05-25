Trieste, previsioni meteo del 26 maggio 2026

TRIESTE – Il caldo continua a interessare il Friuli Venezia Giulia e anche nella giornata di martedì 26 maggio 2026 Trieste sarà protagonista di una fase meteorologica pienamente estiva. Un vasto campo di alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord Est italiano, garantendo tempo stabile, cieli sereni e temperature superiori alle medie stagionali. Sul capoluogo giuliano il sole accompagnerà l’intera giornata, mentre il clima si manterrà particolarmente gradevole grazie alla ventilazione debole e alla vicinanza del mare. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, passeggiate sul lungomare e giornate nelle località costiere del Golfo di Trieste. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 22°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4108 metri, segnale della presenza di aria molto calda anche sulle aree alpine del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno deboli da Est-Sudest al mattino, in rotazione da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Il mare si presenterà quasi calmo e non sono previste allerte meteo.

Mattino: cieli sereni e clima già molto mite

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Trieste e lungo tutta la fascia costiera. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con atmosfera limpida e ottima visibilità sul Golfo. Le temperature saranno già elevate all’alba, con valori superiori ai 22 gradi nelle zone costiere. La ventilazione debole dai quadranti sud-orientali contribuirà a mantenere condizioni asciutte e piacevoli.

Pomeriggio: sole dominante e mare quasi calmo

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul litorale triestino. Le temperature raggiungeranno i 29°C, con clima caldo ma mitigato dalla presenza del mare e dalla debole ventilazione. Il mare resterà quasi calmo, favorendo condizioni ideali per attività balneari e passeggiate lungo le Rive. Non sono previsti fenomeni temporaleschi né precipitazioni.

Sera: clima stabile e temperature gradevoli

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili su Trieste. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi miti anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 27 maggio: ancora cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto gradevole sul Golfo;

ancora cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto gradevole sul Golfo; Giovedì 28 maggio: tempo stabile con sole prevalente e ventilazione debole;

tempo stabile con sole prevalente e ventilazione debole; Venerdì 29 maggio: giornata ancora soleggiata e dal clima pienamente estivo.

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