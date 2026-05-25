Udine, previsioni meteo del 26 maggio 2026

UDINE – Il Friuli centrale si prepara a vivere una giornata dal clima pienamente estivo. Nella giornata di martedì 26 maggio 2026 un robusto campo di alta pressione continuerà infatti a garantire condizioni di tempo stabile, sole prevalente e temperature molto elevate su tutto il territorio udinese. Su Udine e provincia il caldo si farà particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata, con valori superiori alla media stagionale e una sensazione di afa accentuata dalla ventilazione debole. Per questo motivo è stata segnalata una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 20°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4108 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche sulle aree montane del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in rotazione da Sudovest nel pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista nel corso della giornata.

Mattino: sole prevalente e temperature già elevate

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Udine e sulla pianura friulana. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con atmosfera limpida e ottima visibilità. Le temperature risulteranno già elevate all’alba, con valori attorno ai 20-21 gradi. La ventilazione debole dai quadranti settentrionali favorirà una rapida crescita termica nel corso della mattinata.

Pomeriggio: caldo intenso e clima afoso

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul Friuli centrale. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 33°C, soprattutto nei centri urbani e nelle aree di pianura più riparate. La sensazione di afa sarà marcata nelle ore centrali della giornata, complice l’assenza di ventilazione significativa. Non sono previsti fenomeni temporaleschi né precipitazioni.

Sera: tempo stabile e temperature ancora elevate

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili su Udine. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e il clima continuerà a mantenersi caldo anche dopo il tramonto.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 27 maggio: possibile lieve instabilità con qualche pioggia debole o locale rovescio;

possibile lieve instabilità con qualche pioggia debole o locale rovescio; Giovedì 28 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate;

cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate; Venerdì 29 maggio: tempo stabile e clima caldo con sole prevalente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook