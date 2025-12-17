Trieste, previsioni meteo del 18 dicembre 2025

TRIESTE – A Trieste, la giornata di giovedì 18 dicembre 2025 sarà caratterizzata da una residua instabilità mattutina, legata agli ultimi effetti di una circolazione depressionaria in allontanamento. Nel corso delle ore il tempo andrà progressivamente migliorando, pur restando inserito in un contesto ancora molto nuvoloso, tipico delle fasi di attenuazione perturbata sul Nord Est.

Mattino – Cieli coperti e deboli piogge sul Golfo

Durante le prime ore della giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge sparse, più probabili lungo la fascia costiera e sul Golfo di Trieste. I fenomeni saranno di scarsa intensità, con accumuli complessivi intorno a 0,9 mm, e accompagnati da venti deboli da Sud-Sudest, in un contesto di mare poco mosso. Le temperature risulteranno miti, con valori minimi prossimi agli 11°C.

Pomeriggio – Attenuazione dei fenomeni e nubi irregolari

Nel pomeriggio è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità e l’assorbimento delle precipitazioni, pur con cieli ancora spesso coperti. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre lo zero termico si manterrà elevato, intorno ai 2100 metri, confermando l’assenza di aria fredda significativa. I venti, sempre deboli, tenderanno a disporsi da Ovest, favorendo un lento miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Sera – Clima più stabile e possibili foschie

In serata il tempo risulterà asciutto, con ampie nubi basse e la possibile formazione di foschie o locali banchi di nebbia, soprattutto nelle aree più riparate. Nessuna allerta meteo è prevista.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 19 dicembre: pioggia debole e intermittente, soprattutto nelle prime ore;

pioggia debole e intermittente, soprattutto nelle prime ore; Sabato 20 dicembre: tempo più stabile e soleggiato, con clima mite;

tempo più stabile e soleggiato, con clima mite; Domenica 21 dicembre: prevalenza di sole, con qualche velatura alta.

