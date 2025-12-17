Udine, previsioni meteo del 18 dicembre 2025

UDINE – La giornata di giovedì 18 dicembre 2025 a Udine sarà contraddistinta da cieli molto nuvolosi o coperti, specie nella prima parte del giorno, in un contesto di progressivo miglioramento legato all’allontanamento della struttura depressionaria responsabile dell’instabilità dei giorni precedenti.

Mattino – Nubi compatte e clima umido

Al mattino il cielo risulterà chiuso, con nubi basse e compatte ma senza precipitazioni. Le temperature minime si manterranno elevate per il periodo, intorno ai 9°C, mentre i venti deboli da Sud-Sudest contribuiranno a una sensazione di clima umido.

Pomeriggio – Prime schiarite e maggiore luminosità

Nel corso del pomeriggio si assisterà a parziali schiarite, più probabili sui settori orientali della provincia. La temperatura massima toccherà gli 11°C, con zero termico attorno ai 1950 metri, segnale di una massa d’aria relativamente mite. I venti ruoteranno debolmente dai quadranti sud-occidentali, senza effetti rilevanti.

Sera – Foschie e possibili banchi di nebbia

In serata, con l’attenuazione della ventilazione, aumenterà la probabilità di foschie e locali banchi di nebbia, soprattutto nelle zone pianeggianti e rurali. Anche in questo caso nessuna allerta meteo è prevista.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 19 dicembre: tempo variabile, con nubi e locali aperture;

tempo variabile, con nubi e locali aperture; Sabato 20 dicembre: soleggiato, clima stabile;

soleggiato, clima stabile; Domenica 21 dicembre: prevalenza di sole, con freddo notturno più marcato.

