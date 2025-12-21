Nel finale punto a punto, l’Old Wild West Udine fa suo il derby con Treviso

UDINE – Nel 12o turno di campionato, l’Old Wild West Udine regala per Natale ai propri tifosi lo scalpo della Nutribullet Treviso battuta per 86 a 79 al Palasport Carnera della nuova sponsorizzazione targata CrediFriuli.

Con la vittoria conquistata contro i veneti, i bianconeri rimangono in classifica all’11o posto, davanti alla stessa Treviso, a Reggio Emilia ed a Cantù ed appaiati a pari punti con Sassari e Varese.

In una partita combattuta ed incerta quasi fino alla fine, i bianconeri sono stati sempre davanti nel punteggio dalla fine del primo quarto, raggiungendo il massimo vantaggio di +16 (60-44) a metà del terzo quarto, ma poi subendo il ritorno degli ospiti arrivati fino a -1 (78-77) nelle battute conclusive del match. Nel finale, Udine ha trovato, oltre che ad un ancora una volta ottimo Chrinston (18 punti e 9 assist), sempre lucido ad amministrare il gioco ed autore di canestri di grande classe, anche uno Spencer (7 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate) decisivo con quattro punti di fila (dei quali due realizzati chiudendo uno spettacolare alley oop) ed una stoppata sul trevigiano Radosevic che hanno sostanzialmente decretato la fine delle ostilità a favore dei padroni di casa.

La partita con Treviso, che ha fatto rivedere buone cose dal centro Mekowulu e dalla guardia Brewton, ha anche evidenziato, nelle sue statistiche finali (22/42 al tiro da due punti, 9/18 in quello da tre punti), l’inversione di tendenza nel gioco offensivo dei bianconeri, passato dall’essere molto perimetrale e che si affida al tiro da tre punti, a volto soprattutto ad attaccare il canestro e scegliersi tiri ravvicinati.

Passate le feste natalizie, i bianconeri saranno di scena già sabato prossimo in trasferta contro la Dolomiti Energia Trento che la precede in classifica di sole due lunghezze.

Apu Old Wild West Udine-Nutribullet Treviso Basket 86-79 (24-21; 45-40; 66-61)

Apu Old Wild West Udine: Christon 18, Alibegovic 8, Spencer 7, Pavan n.e., Mekowulu 12, Da Ros 3, Bendzius 8, Brewton 14, Dawkins 3, Calzavara 2, Mizerniuk n.e., Ikangi 11. Allenatore: Vertemati.

Nutribullet Treviso Basket: Weber 17, Perkins 4, Abdur-Rahkman 7, Torresani 9, Pinkins 9, Bedin n.e., Chillo, Guidolin n.e., Pellegrino, Olisevicius 16, Radosevic 17, Spinazzè n.e.. Allenatore: Rossi.

