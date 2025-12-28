Un’APU tutta sostanza sbanca anche il palasport di Trento

TRENTO – L’Old Wild West Udine conclude un 2025 da ricordare battendo in trasferta la Dolomiti Energia Trento per 82 a 75 al termine di un match condotto sempre in vantaggio.

La vittoria sui trentini, da tempo considerati a ragione come una società modello, capace di lavorare bene sui giovani e di raggiungere risultati importanti con un budget limitato, è stata la quarta nelle ultime cinque giornate di campionato. Una testimonianza oggettiva di come coach Vertemati abbia trovato “la quadra” con i suoi uomini dopo un inizio campionato avaro di successi.

I friulani, seguiti in trasferta da un cospicuo numero di tifosi, hanno raggiunto in più occasioni il massimo vantaggio di 16 punti (27-43, 39-55), frutto di una difesa attenta e dell’apporto di tutti gli elementi schierati, anche se va rimarcata l’ottima prestazione offensiva di Bendzius, autore di 23 punti con 3/4 da tre punti.

I padroni di casa, grazie soprattutto ai tiri da tre punti di Steward e alla prestanza sotto canestro di Bayehe, si sono riavvicinati prepotentemente ai friulani nell’ultimo quarto, arrivando a -1 (71-72) a poco più di 2′ dal termine. Nel frangente Udine, ancora una volta ben gestita da un influenzato, ma comunque freddo, Christon (10 punti, 7 rimbalzi e 6 assist per l’americano), è riuscita a capitalizzare al meglio alcune giocate come la palla recuperata in difesa da Alibegovic e poi convertita a canestro da Bendzius o la palla recuperata su rimessa laterale da Mekowulu e convertita dallo stesso nella schiacciata che ha decretato la vittoria degli udinesi.

L’allenatore dell’APU Vertemati ha così commentato la prestazione dei suoi giocatori a fine partita: “Abbiamo fatto una eccellente partita difensiva e nel primo tempo siamo stati quasi perfetti, a parte qualche rimbalzo lasciato agli avversari. Nel secondo tempo Trento è stata più brava in attacco, ha realizzato alcune triple dal palleggio ed è rimasta aggressiva al rimbalzo d’attacco. Abbiamo fatto una partita solida con il contributo di tutti, anche con Christon che è sceso in campo con la febbre, Bendzius ha giocato una partita sontuosa. Voglio ringraziare i numerosi nostri tifosi presenti”.

Domenica prossima, nuovo turno in trasferta per l’Old Wild West che affronterà l’Olimpia Milano sul parquet dell’Allianz Cloud.

Dolomiti Energia Trentino-Apu Old Wild West Udine 75-82 (15-21; 31-45; 51-58)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 13, Jones 9, Niang, Jogela 3, Forray, Airhienbuwa n.e., Aldrige 11, Jakimovski 3, Bayehe 18, Fall n.e., Hassan 5, Battle 13. Allenatore: Cancellieri.

Apu Old Wild West Udine: Christon 10, Alibegovic 7, Spencer 8, Pavan n.e., Mekowulu 8, Da Ros, Bendzius 23, Brewton 4, Dawkins 8, Calzavara 6, Mizerniuk n.e., Ikangi 8. Allenatore:Vertemati.

