Trieste, previsioni meteo del 10 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di sabato 10 gennaio 2026 a Trieste sarà caratterizzata da tempo stabile e asciutto, grazie a un campo di alta pressione ben strutturato sul Nord Est. Il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso per l’intera giornata, senza rischio di precipitazioni e con un contesto tipicamente invernale ma gradevole nelle ore centrali. L’elemento più significativo sarà rappresentato dal vento, con raffiche tese di Bora soprattutto al mattino.

Mattino ventoso ma luminoso

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con qualche nube sparsa in rapido dissolvimento. I venti tesi da Est-Nordest renderanno l’atmosfera più pungente, accentuando la percezione del freddo. La temperatura minima si attesterà intorno ai 2°C, mentre lo zero termico sarà posizionato sui 1187 metri, segnale di aria fredda ben presente nei bassi strati. Allerta meteo vento attiva, con possibili raffiche lungo la costa e nelle zone più esposte.

Pomeriggio stabile con Bora in attenuazione

Nel corso del pomeriggio le condizioni meteo resteranno stabili e soleggiate, con cieli poco nuvolosi e assenza di fenomeni. Il vento ruoterà gradualmente dai quadranti settentrionali, risultando moderato ma meno incisivo rispetto al mattino. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, valori in linea con le medie stagionali e resi più gradevoli dalla presenza del sole.

Sera tranquilla e mare poco mosso

In serata il tempo si manterrà stabile, con cielo poco nuvoloso e mare poco mosso, condizioni favorevoli per le attività marittime. Il calo termico sarà graduale ma senza criticità.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 11 gennaio: ancora sole e clima asciutto, con venti in attenuazione;

ancora sole e clima asciutto, con venti in attenuazione; Lunedì 12 gennaio: tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi;

tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi; Martedì 13 gennaio: aumento della nuvolosità con possibili piogge deboli in arrivo dal mare.

