Udine, previsioni meteo del 27 maggio 2026

UDINE – Il caldo continua a interessare il Friuli centrale e nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026 anche Udine vivrà condizioni dal sapore pienamente estivo. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile, sole prevalente e temperature molto elevate su tutto il territorio friulano. Nel corso della giornata il clima diventerà particolarmente caldo soprattutto nelle ore centrali, quando le temperature saliranno oltre le medie stagionali. La presenza di ventilazione debole e umidità contribuirà inoltre ad accentuare la sensazione di afa. Per questo motivo resta attiva una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 21°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3903 metri, segnale della presenza di aria molto calda anche sulle aree montane del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in moderata rotazione da Sudovest nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge sparse, per accumuli complessivi attorno ai 3 millimetri.

Mattino: sole prevalente e temperature elevate fin dall’alba

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili su Udine e sulla pianura friulana. Il cielo si presenterà poco nuvoloso e il sole sarà prevalente fin dalle prime ore del mattino. Le temperature risulteranno già molto miti all’alba, con valori superiori ai 20 gradi. La ventilazione debole favorirà un rapido aumento delle temperature nel corso della mattinata.

Pomeriggio: caldo intenso e aumento delle nubi

Nel corso del pomeriggio il clima si manterrà molto caldo sul territorio udinese. Le temperature raggiungeranno i 33°C, soprattutto nelle aree urbane e nelle zone di pianura meno ventilate. La sensazione di afa sarà marcata nelle ore centrali della giornata. Dal tardo pomeriggio si assisterà però a un graduale aumento della nuvolosità, con possibili deboli piogge sparse soprattutto sulle aree più interne del Friuli.

Sera: nuvolosità in aumento ma fenomeni contenuti

Anche la serata vedrà condizioni generalmente stabili su Udine, anche se con cieli più nuvolosi rispetto alle ore precedenti. Le eventuali precipitazioni saranno deboli e di breve durata, senza particolari criticità.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 28 maggio : cieli poco nuvolosi con clima ancora molto mite;

: cieli poco nuvolosi con clima ancora molto mite; Venerdì 29 maggio: tempo stabile e soleggiato sul Friuli centrale;

tempo stabile e soleggiato sul Friuli centrale; Sabato 30 maggio: condizioni poco nuvolose e temperature ancora elevate.

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