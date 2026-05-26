Trieste, previsioni meteo del 27 maggio 2026

TRIESTE – Il clima estivo continua a interessare il Friuli Venezia Giulia e anche nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026 Trieste sarà protagonista di condizioni meteorologiche stabili e molto miti. L’alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord Est italiano, favorendo tempo stabile, cieli poco nuvolosi e temperature superiori alle medie stagionali. Sul capoluogo giuliano il sole sarà presente per gran parte della giornata, mentre il clima si manterrà caldo e piuttosto afoso soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Nonostante qualche modesto addensamento nuvoloso di passaggio, non sono previste precipitazioni sul litorale triestino. Resta inoltre presente una allerta meteo per afa, legata alle temperature elevate e all’umidità in aumento. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 22°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3926 metri, segnale della presenza di aria molto calda anche sulle aree alpine del Friuli Venezia Giulia. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest sia al mattino sia nel pomeriggio. Il mare si presenterà quasi calmo per tutta la giornata.

Mattino: sole e clima già molto mite sul Golfo

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili su Trieste e lungo tutta la fascia costiera.Il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite e buona luminosità fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno già elevate all’alba, con valori superiori ai 22 gradi nelle aree costiere. La ventilazione debole contribuirà a mantenere condizioni piacevoli soprattutto lungo il mare.

Pomeriggio: caldo estivo e mare quasi calmo

Nel corso del pomeriggio il clima si manterrà stabile sul Golfo di Trieste. Le temperature raggiungeranno i 30°C, con una sensazione di caldo accentuata dall’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. Nonostante qualche nube di passaggio, il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul litorale. Il mare resterà quasi calmo e le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto e giornate in spiaggia.

Sera: cieli poco nuvolosi e clima ancora mite

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili su Trieste. I cieli resteranno poco nuvolosi e il clima continuerà a mantenersi mite anche dopo il tramonto, con temperature superiori alle medie stagionali.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 28 maggio: cieli poco nuvolosi e clima ancora molto mite sul Golfo;

cieli poco nuvolosi e clima ancora molto mite sul Golfo; Venerdì 29 maggio: tempo stabile e soleggiato con ventilazione debole;

tempo stabile e soleggiato con ventilazione debole; Sabato 30 maggio: giornata poco nuvolosa con temperature ancora elevate.

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