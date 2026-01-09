Udine, previsioni meteo del 10 gennaio 2026
Udine, sabato 10 gennaio con sole pieno e clima stabile. Freddo al mattino, temperature invernali. Bel tempo fino a lunedì.
UDINE – A Udine, la giornata di sabato 10 gennaio 2026 si preannuncia pienamente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata e assenza totale di precipitazioni. Il quadro meteorologico sarà dominato dall’alta pressione, che garantirà condizioni ideali per attività all’aperto.
Mattino freddo ma limpido
Il mattino sarà caratterizzato da sole splendente e aria frizzante. Le temperature minime scenderanno fino a 1°C, con clima tipicamente invernale ma asciutto. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’atmosfera tersa. Lo zero termico, intorno ai 1119 metri, conferma la presenza di aria fredda in quota, senza però influenzare negativamente il tempo al suolo.
Pomeriggio soleggiato e temperature miti
Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con ottima visibilità su tutta la pianura friulana. I venti tenderanno ad attenuarsi, disponendosi da Ovest-Sudovest e risultando deboli. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, valori nella norma per il periodo e resi più gradevoli dalla piena insolazione.
Sera stabile e freddo in aumento
In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni: cielo sereno e rapido raffreddamento notturno, con clima asciutto e senza criticità.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 11 gennaio: soleggiato e stabile, temperature simili;
- Lunedì 12 gennaio: ancora tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi;
- Martedì 13 gennaio: variabilità in aumento, con nubi sparse ma fenomeni ancora incerti.
