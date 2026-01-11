L’Old Wild West Udine chiude il girone d’andata con una vittoria pesante su Cremona

UDINE – L’Old Wild West Udine chiude il proprio girone di andata vincendo in casa, al Palasport “Carnera CrediFriuli”, la sfida diretta con la Vanoli Cremona per 82 a 75. I bianconeri si issano così all’ottavo posto in classifica con 12 punti, raggiungendo proprio i lombardi e ponendosi a pari punti anche con Sassari, Varese e Napoli. I partenopei, però, giocano in posticipo lunedì 12 contro Milan e potrebbero acciuffare i due punti che gli consentirebbero di sopravanzare in classifica e di qualificarsi per le Final-8 di Coppa Italia. In caso di vittoria dei meneghini, invece, sarebbero proprio i bianconeri, visti gli scontri diretti, ad andare alle finali di Torino.

Il match contro Cremona è stato intenso, fisico ed in bilico fino agli ultimi possessi. I lombardi si sono dimostrati squadra molto fisica ed atletica, ben allenati dal giovane coach Brotto che ha impostato una difesa asfissiante sui padroni di casa.

Nonostante la supremazia sotto canestro (45 a 33 il computo finale dei rimbalzi), i bianconeri non sono mai riusciti a piazzare un allungo sino alle ultime battute del match, frenati dalla difesa a tutto campo degli ospiti che gli ha fatto perdere 10 palloni nei primi 20′ e puniti, ogni volta che erano lasciati un attimo liberi, dai canestri di Veronesi e di Willis.

Nel finale di match, a poco più di 3′ dallo scoccare dei 40′ di gioco, i friulani hanno spezzato l’equilibrio piazzando il break di 14 a 5 (da 68-70 a 82-75) che è stato decisivo per le sorti dell’incontro. Dopo che a lungo, in precedenza, era stato Calzavara il “faro” della squadra del presidente Pedone (12 punti, 10 falli subiti ed 8 assist per l’ex Brindisi), nelle ultime azioni sono risultate decisive le giocate di Christon, autore di un canestro dalla media e di due liberi di capitale importanze e di capitan Alibegovic, che ha realizzato un pregevole quanto difficile canestro in sospensione che è valso il 77 a 74.

Domenica prossima, alle ore 18 e sempre al palasport Carnera – CrediFriuli, la prima giornata di ritorno vedrà la formazione allenata da coach Vertemati affrontare la Pallacanestro Reggiana tra le cui fila milita l’ex Troy Coupain.

APU OLD WILD WEST UDINE – VANOLI CREMONA 82-75 (17-19, 39-37, 55-56)

APU OLD WILD WEST UDINE: Christon 11, Alibegovic 17, Spencer 2, Pavan n.e., Mekowulu 8, Da Ros 5, Bendzius 9, Brewton, Dawkins 8, Calzavara 12, Mizerniuk n.e., Ikangi 10. All. Vertemati.

VANOLI CREMONA: Anigbogu 3, Willis 14, Jones 2, Casarin 5, Grant 5, Galli n.e.,Veronesi 13, Burns 7, Durham 14, Ndiaye 12. All. Brotto.

