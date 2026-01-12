Trieste, previsioni meteo del 13 gennaio 2026
Trieste, martedì 13 gennaio cielo coperto e piogge deboli dal pomeriggio. Nuvoloso fino a giovedì, possibile pioggia venerdì
TRIESTE – La giornata di martedì 13 gennaio 2025 a Trieste si preannuncia marcatamente nuvolosa, con un contesto atmosferico umido e poco dinamico, tipico delle fasi anticicloniche invernali sul medio Adriatico. Il cielo resterà coperto per gran parte del giorno, con deboli piogge in arrivo nel corso del pomeriggio.
Mattino- Cielo chiuso e clima mite
Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, senza fenomeni significativi. L’atmosfera risulterà umida, con temperature minime attorno ai 6°C, valori superiori alle medie stagionali. I venti moderati dai quadranti meridionali contribuiranno a mantenere il clima relativamente mite, mentre il mare si presenterà poco mosso.
Pomeriggio-Deboli piogge in arrivo
Nel corso del pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni meteo, con la comparsa di deboli piogge, più probabili tra metà e fine giornata. Gli accumuli previsti resteranno contenuti, attorno ai 2 mm, senza criticità. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre lo zero termico si manterrà elevato, intorno ai 1689 metri, segnale di aria relativamente mite in quota.
Sera- Piogge in attenuazione ma cielo coperto
In serata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo ancora molto nuvoloso. Il clima resterà umido, con venti moderati da Sud-Sudovest e mare poco mosso.
Tendenza meteo Trieste
- Mercoledì 14 gennaio: cielo nuvoloso, clima umido;
- Giovedì 15 gennaio: nuvolosità persistente;
- Venerdì 16 gennaio: possibile pioggia debole.
