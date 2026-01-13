Trieste, previsioni meteo del 14 gennaio 2026

TRIESTE – Una giornata tipicamente invernale, ma senza fenomeni significativi, attende Trieste domani, martedì 14 gennaio 2025. Il capoluogo giuliano sarà interessato da una nuvolosità estesa, inserita in un contesto di atmosfera umida ma stabile, con qualche timido miglioramento nel corso delle ore pomeridiane.

Mattino molto nuvoloso con vento moderato

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, senza precipitazioni. Il clima risulterà insolitamente mite per il periodo, complice la ventilazione dai quadranti meridionali. Le temperature minime si manterranno elevate, attorno agli 8°C, mentre i venti moderati da Sud-Sudovest soffieranno soprattutto al mattino. Il mare sarà quasi calmo, senza particolari criticità lungo la costa.

Pomeriggio con parziali aperture

Nel corso del pomeriggio è atteso qualche parziale miglioramento, con brevi aperture nel manto nuvoloso, pur in un contesto che resterà prevalentemente grigio. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1712 metri, segnale di aria relativamente mite in quota. I venti tenderanno ad attenuarsi, restando deboli dai quadranti Sud-Sudovest.

Sera nuvolosa e clima umido

In serata il cielo tornerà molto nuvoloso, con un aumento dell’umidità che potrà favorire foschie locali, soprattutto nelle aree meno ventilate. Secondo il commento del previsore Nord Est, la regione è interessata da infiltrazioni umide che determinano cieli spesso coperti, ma senza fenomeni degni di nota. Sulle pianure meridionali e sulle Prealpi, come l’area triestina, la giornata risulterà grigia ma asciutta, con ventilazione debole e mare poco mosso.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 15 gennaio: cielo nuvoloso, clima umido;

cielo nuvoloso, clima umido; Venerdì 16 gennaio: nuvolosità persistente, senza piogge rilevanti;

nuvolosità persistente, senza piogge rilevanti; Sabato 17 gennaio: nubi sparse, con possibili schiarite.

