BasketSportUdine
Il finale punto a punto premia Reggio Emilia su Udine
UDINE – Questa volta il finale in volata non arride all’APU che si è dovuta piegare alla Pallacanestro Reggiana con il risultato di 85 a 90 tra le mura amiche del Pala Carnera – CrediFriuli.
Il pubblico presente ha potuto, comunque, godersi un’esibizione di alto livello tra due formazioni che si sono date battaglia per tutti e quaranta i minuti in un equilibrio che si è spezzato solo nelle battute finali.
L’andamento del match ha visto le due squadre scambiarsi più volte la leadership, con Udine che ha raggiunto il massimo vantaggio di +12 a metà del secondo quarto (41-29) con in campo il quintetto proveniente dalla panchina (Calzavara, Zoriks, Dawkins, Da Ros e Spencer) e Reggio Emilia che si è portata avanti di 10 lunghezze (64-54) a metà della frazione successiva, cercando di mettere la mano su una vittoria che invece Udine si è giocata sino alla fine, con un pizzico di rammarico.
A -2’38” un gioco da 2+1 di Mekowulu aveva portato Udine a + 5 (82-77), ma Reggio Emilia è stata freddissima a piazzare le zampate vincenti con un 2+1 di Brown e con sei punti di fila (tripla e 2+1) di un Caupain praticamente perfetto che si è preso poi anche il “lusso” di smazzare l’assist per la tripla di Barford che ha chiuso la gara.
Bene per Udine il premiato trio Alibegovic – Christon – Calzavara ed il miglior Mekowulu di stagione (17 punti in 16′ in campo), mentre per Reggio Emilia, che ha tirato da tre punti con un superbo 57%, si sono messi in mostra l’ex Caupain (27 punti, 7 assist) e l’ala piccola Barford (26 punti, con 3/ 4 da tre punti).
Positivo il debutto in squadra del lettone Zoriks in campo già per 18′: ottimo in difesa e bravo nel far circolare la palla, per i punti sarà probabilmente da aspettare la piena integrazione nei giochi di Vertemati.
Così proprio il coach udinese ha commentato lo stop dei suoi: “Congratulazioni a Reggio Emilia per questa vittoria. Abbiamo giocato un buon primo tempo, mentre nel terzo quarto abbiamo avuto un approccio soffice, spendendo solo due falli. Le ultime azioni del terzo quarto e l’ultimo periodo ha visto la squadra tornare sui suoi livelli fino all’ 82 a 77 dopo il quale la partita è vissuta sugli uno contro uno in cui loro sono riusciti a fare canestri di talento che non siamo riusciti a fermare”.
Domenica prossima, con inizio alle ore 19, trasferta molto impegnativa per i bianconeri che faranno visita alla capolista Germani Brescia.
APU OLD WILD WEST UDINE – UNA HOTELS REGGIO EMILIA 85-90 (22-25, 46-38, 64-66)
APU OLD WILD WEST UDINE: Christon 13, Zoriks 2, Alibegovic 14, Spencer 6, Pavan n.e., Mekowulu 17, Da Ros 9, Bendzius, Dawkins 6, Calzavara 15, Mizerniuk n.e., Ikangi 3. All. Vertemati.
UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Barford 26, Brown 13, Thor 5, Rossato, Woldetensae 6, Mainini n.e., Caupain 23, Williams 8, Uglietti, Severini 6, Echenique 3, Vitali. All. Priftis.
