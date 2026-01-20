Trieste, previsioni meteo del 21 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 si aprirà sotto il segno della stabilità atmosferica su Trieste, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo asciutto e ben soleggiato su tutto il Friuli Venezia Giulia. Il quadro meteorologico sarà complessivamente favorevole, senza fenomeni di rilievo e con assenza di allerte meteo, anche se non mancheranno elementi tipicamente invernali come la ventilazione orientale nelle prime ore del giorno.

Mattino: cielo sereno e ventilazione orientale

Al mattino Trieste sarà interessata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con ottima visibilità e aria asciutta. Le temperature minime si porteranno attorno ai 2°C, regalando un avvio di giornata freddo ma senza eccessi. I venti tesi da Est-Nordest caratterizzeranno la prima parte della giornata, contribuendo a mantenere il cielo limpido e il mare leggermente increspato. Lo zero termico a circa 1304 metri confermerà la presenza di aria fredda in quota, coerente con il periodo.

Pomeriggio: clima più mite e mare poco mosso

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con nubi assenti o limitate a qualche velatura innocua. Le temperature massime raggiungeranno i 10°C, favorendo un clima più gradevole rispetto alle ore mattutine. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, disponendosi debole da Est, mentre il mare risulterà poco mosso, offrendo condizioni complessivamente tranquille lungo il litorale.

Sera: condizioni stabili e calo termico

In serata non sono previste variazioni significative: il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in progressivo calo e clima tipicamente invernale. L’atmosfera resterà stabile e asciutta fino alle ore notturne.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 22 gennaio: aumento della nuvolosità, con cielo più spesso coperto ma ancora asciutto;

aumento della nuvolosità, con cielo più spesso coperto ma ancora asciutto; Venerdì 23 gennaio: piogge deboli e intermittenti, in un contesto più umido e grigio;

piogge deboli e intermittenti, in un contesto più umido e grigio; Sabato 24 gennaio: persistenza di precipitazioni leggere, con clima fresco e variabile.

