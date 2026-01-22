Trieste, previsioni meteo del 23 gennaio 2026
Trieste venerdì nubi in aumento con piogge dal pomeriggio e rovesci serali. Weekend instabile, migliora lunedì
TRIESTE – Venerdì 23 gennaio a Trieste sarà caratterizzato da nubi in progressivo aumento, con prime piogge dal pomeriggio e peggioramento in serata. Il clima rimarrà mite per la stagione, con massime intorno ai 9°C e minime sui 4°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1267 metri. I venti varieranno dai quadranti Est-Sudest al mattino ai quadranti Ovest-Nordovest al pomeriggio, mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.
Mattino: cieli irregolarmente nuvolosi
Al mattino cieli parzialmente nuvolosi, con schiarite alternate a nubi più dense. Le temperature saranno fredde al risveglio, intorno ai 4°C, ma senza precipitazioni significative. I venti da Est-Sudest resteranno deboli, garantendo condizioni di calma relativa sul mare.
Pomeriggio: nubi in aumento e prime piogge
Nel corso del pomeriggio è atteso un rapido aumento della copertura nuvolosa, con le prime deboli piogge che interesseranno la città e la costa. La temperatura massima toccherà i 9°C. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, aumentando l’umidità e preparando l’arrivo dei rovesci serali.
Sera: piogge e rovesci locali
In serata il peggioramento si accentuerà: sono previste piogge diffuse, con accumuli complessivi intorno ai 3 mm e possibili rovesci locali. Il cielo sarà coperto, con un clima umido e instabile. Il mare resterà poco mosso.
Tendenza meteo Trieste
- Sabato 24 gennaio: precipitazioni deboli, a tratti intermittenti, con qualche schiarita locale;
- Domenica 25 gennaio: piogge diffuse sulla città e sulle zone costiere;
- Lunedì 26 gennaio: deciso miglioramento con cieli prevalentemente sereni.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login