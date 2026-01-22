Trieste, previsioni meteo del 23 gennaio 2026

TRIESTE – Venerdì 23 gennaio a Trieste sarà caratterizzato da nubi in progressivo aumento, con prime piogge dal pomeriggio e peggioramento in serata. Il clima rimarrà mite per la stagione, con massime intorno ai 9°C e minime sui 4°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1267 metri. I venti varieranno dai quadranti Est-Sudest al mattino ai quadranti Ovest-Nordovest al pomeriggio, mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

Mattino: cieli irregolarmente nuvolosi

Al mattino cieli parzialmente nuvolosi, con schiarite alternate a nubi più dense. Le temperature saranno fredde al risveglio, intorno ai 4°C, ma senza precipitazioni significative. I venti da Est-Sudest resteranno deboli, garantendo condizioni di calma relativa sul mare.

Pomeriggio: nubi in aumento e prime piogge

Nel corso del pomeriggio è atteso un rapido aumento della copertura nuvolosa, con le prime deboli piogge che interesseranno la città e la costa. La temperatura massima toccherà i 9°C. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, aumentando l’umidità e preparando l’arrivo dei rovesci serali.

Sera: piogge e rovesci locali

In serata il peggioramento si accentuerà: sono previste piogge diffuse, con accumuli complessivi intorno ai 3 mm e possibili rovesci locali. Il cielo sarà coperto, con un clima umido e instabile. Il mare resterà poco mosso.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 24 gennaio: precipitazioni deboli, a tratti intermittenti, con qualche schiarita locale;

precipitazioni deboli, a tratti intermittenti, con qualche schiarita locale; Domenica 25 gennaio: piogge diffuse sulla città e sulle zone costiere;

piogge diffuse sulla città e sulle zone costiere; Lunedì 26 gennaio: deciso miglioramento con cieli prevalentemente sereni.

