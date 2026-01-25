APU, che peccato: sfuma all’ultimo tiro l’impresa a Brescia!

BRESCIA – L’Old Wild West Udine sfiora solo la vittoria contro la capolista Brescia e si deve arrendere ai lombardi con il punteggio di 83 a 80.

E’ la terza volta che ai friulani scappa, nelle azioni finali, lo scalpo di una “big”: era già accaduto con la Virtus in casa e con Milano in trasferta. E’ il prezzo da pagare per essere matricole in serie A, quando l’esperienza ed una buona dose di malizia non si possono comperare sul mercato. Come è il prezzo da pagare quando ci si imbatte in giocatori avversari di categoria superiore: dopo Edwards della Virtus e Brooks di Milano, stavolta è stato Della Valle il giustiziere dei bianconeri. Il playmaker azzurro ha segnato 25 punti dei quali 5 negli ultimi possessi, con una tripla che ha spezzato l’equilibrio dell’80 pari.

In precedenza, Udine aveva impattato molto bene nel match, andando in vantaggio già nelle prime battute di gioco (5-12, 10-17 alcuni dei parziali). Grazie ad una difesa attenta, benché talvolta fallosa ed alle giocate di un ottimo Alibegovic (MVP dei bianconeri con 20 punti e 3 assist), i giocatori dell’APU sono stati praticamente sempre davanti ai padroni di casa, arrivando al massimo vantaggio di +11 (63-74) nell’ultimo quarto, dopo una penetrazione di Christon e ad alcune giocate di un ancora una volta positivo Mekowulu (12 punti e 7 rimbalzi per lui).

A Udine è mancato nel finale, anche questa volta, un po’ di killer-instinct o, se si vuole, di quella consapevolezza e scaltrezza, nelle giocate dei singoli ed anche nelle scelte dei tiratori, che si acquisiscono solo con l’esperienza. Esperienza che non è mancata alla rodata Brescia che, nonostante l’uscita per infortunio del playmaker Ivanovic, ha saputo trovare in Della Valle le giocate da campione che le hanno permesso di conquistare due sudatissimi punti in classifica.

Il Presidente dell’APU Pedone, pur masticando amaro, ha comunque invitato a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Non è la prima volta che ci capita di comandare il gioco contro squadre di questo livello, e questo significa che il lavoro dà frutti. Quando sei avanti e senti di avere la partita in mano, l’amaro purtroppo resta. Ma non possiamo fermarci a questo. Dobbiamo continuare su questa strada, con questa intensità e questa mentalità, perché le prestazioni prima o poi si trasformano in punti”

Germani Brescia – Apu Old Wild West Udine 83-80 (15-21, 43-44, 63-68)

Germani Brescia: Ivanovic 5, Della Valle 25, Rivers, Ndour 4, Bilan 23, Burnell 10, Cournooh 10, Massinburg 6, Mobio, Doneda ne, Ferrero ne, Santinon ne. All. Cotelli.

Apu Old Wild West Udine: Christon 13, Alibegovic 20, Ikangi 5, Bendzius 17, Spencer 2, Mekowulu 12, Calzavara 6, Dawkins 5, Da Ros, Zoriks, Mizerniuk ne, Pavan ne. All.: Vertemati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook